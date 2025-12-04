С лед седем седмици в най-тежките условия на блатото и поредица от трудни битки, Радостина Радева напуска „Игри на волята“ като най-добре класиралата се жена в сезона и един от най-впечатляващите играчи на Арената. Пътят ѝ през Дуранкулак е бил „възможно най-трудният“, но точно това я е превърнало в човек, който вярва, че след преживяното вече няма никакви страхове. Макар да отпадна на крачка от финала, тя казва, че носи най-важната победа - силата да продължи напред. А сега, благодарение на Avène, най-накрая може да се погрижи за себе си след раните, ухапванията и изпитанията, през които е преминала.

Как човек оцелява 7 седмици без храна и на тежки условия като тези на блатото?

„Няма такъв ужас като 7 седмици на блатото. Бях пречупена много пъти - от условията, от комарите … но мечтата ми беше по-голяма. Стисках зъби и си казвах, че няма да се откажа“ - споделя Радостина.

Кой момент Радостина определя като най-тежкия в играта си?

„Отпадането на Георги Стойчев - Шопа. Видях човек с огромно сърце да си тръгва заради контузия и лошите условия на блатото. Това ме удари много по-силно, отколкото която и да е битка.“

Кой успех тя определя като най-голям?

„Отстраняването на Ръждавичка в капитанската битка. За мен тя беше сигурен финалист. Да победя човек като нея означаваше страшно много.“

Какво ѝ помогна да се възстанови след всичко преживяно?

„След игрите кожата ми беше в ужасно състояние - рани, изгаряния и ухапвания. Благодаря на Avène, защото най-накрая мога да се погрижа за себе си като една истинска жена. Това за мен беше най-нежен подарък след такава жестока игра“ - споделя искрено Радостина.

Защо жена не успя да спечели сезон 7 на “Игри на волята”? Как Радостина се справи с безмилостните комари на блатото? И кой е най-достойният за голямата награда от 100 000 лева според нея? Гледай цялото видео, за да разбереш.