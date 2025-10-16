Холивуд е в траур след смъртта на легендарната актриса Даян Кийтън, която почина на 79-годишна възраст.

Семейството на носителката на „Оскар“ потвърди пред People, че причината за смъртта ѝ е пневмония.

„Семейство Кийтън е дълбоко благодарно за невероятните послания на любов и подкрепа, които получихме през последните дни в памет на нашата любима Даян,“ гласи официалното изявление.

Близките ѝ споделят, че актрисата е обожавала животните и е била силно ангажирана с каузите на бездомните хора.

„Тя щеше да се зарадва, ако хората направят дарение на местна хранителна банка или приют за животни в нейна памет“, казват те.

Даян Кийтън остава завинаги в историята на киното с незабравимите си роли в „Ани Хол“, трилогията „Кръстникът“, „Не е лесно“, „Reds“, „Marvin’s Room“, „Book Club“ и „Бащата на булката“.

Освен като актриса, тя беше и модна икона, известна със своя уникален стил и силно чувство за индивидуалност.

След новината за смъртта ѝ, вълна от почит заля социалните мрежи. Съболезнования изразиха Бет Мидлър, Франсис Форд Копола, Кейт Хъдсън, Стив Мартин, Джейн Фонда, Нанси Майърс и Октавия Спенсър.

