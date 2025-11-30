„Един грам живот“ – филмът с кауза, превърнал се в абсолютен прецедент в българския боксофис, ще има своето продължение. Това сподели режисьорът на проекта Атанас Михайлов. Желаещ да отвори очите на обществото, да покаже истината без маска и да провокира промяна, творецът е категоричен – социалната тематика ще остане водеща. В момента той работи по два проекта – продължение, разгръщащо ужасяващите зависимости, и втора част на „Киберпрестъпност“.

Триумф

Пред „Телеграф“ Атанас разказва за дългия и трънлив път, родил този светъл и променящ посоката ни проект. „Нашият филм пряко засяга отношенията между дете-родител, родител-дете, това го прави толкова ценен. Неслучайно много хора, включително президентът Румен Радев, го нарекоха оръжие в ръцете на родителите. След реализацията на „Киберпрестъпност”, съвместно ГДБОП и Европол, проект, който се разпространи безплатно в 26 държави, достигна до над 480 000 ученици, прецених, че искам да правя филми, които са социално насочени и в полза на обществото. Исках да направя нещо, което е свързано с тази болна тема – зависимости и в частност наркотиците. Когато стартирах, се чух с моя близка приятелка, тя ме попита дали познавам дейността на една Национална родителска инициатива „Един грам живот”.

Лентата предизвика фурор.

Чух името, помислих си: „Господи, това е нещото, което искам!” Това е брилянтно, гениално. Оказа се, че лицата зад нея са Мариела Кирова и Калин Таушанов. А Мариела Кирова е сестра на мой близък приятел, с него се познаваме от екстремните спортове, които практикувам. Свързахме се, тя откликна и прегърна идеята”, коментира Михайлов. Той разказва историята на инициативата, сваля завесата и показва защо, как и какво кара родители да търсят и предлагат помощ в името на едно - децата им да растат здрави. „В рамките на година и половина водих разговори, запознах се с историите и избрах четири от тях. Амбицията ми да направя филм, който може да помогне, е движеща сила. Не е лесно да застанеш очи в очи с хора, чийто живот е разбит. Някои отказваха да се върнат назад, болеше ги. Други ме молеха да не споменавам истинските им имена. Повярвайте ми, има много деца, които са предадени от родители си”, допълва той. В следващата една година работи с актьорите. Смята, че продукцията е толкова завладяваща от една страна заради истинските истории, а от друга заради таланта на артистите, които се срещат с жертви, хора, които са били в комуни... „Аз съм зрял мъж, за мен беше лесно, но основно в продукцията участват деца. За тях беше тежко и трудно за преглъщане. Когато видиш онзи, чийто образ изпълняваш, разбираш отговорността си”, споделя режисьорът.

Любов

Клишето гласи, че звездите привличат публиката. Като създател на „Един грам живот” Атанас решава да се противопостави на тривиалната рамка, давайки шанс на непрофесионалисти. „Актьорите, които обучих, направиха нещо невиждано. Заставам зад твърдението, че у нас няма професионалист, който да се справи толкова добре с превъплъщенията. Ако бяха в САЩ, тези новобранци щяха да получат „Оскар“. 33 години съм в тази сфера, не познавам български актьор, който може да прескочи вече поставената летва. Не казвам, че са лоши артисти, но тук става дума за брутална игра! Съветът ми е да се учат от тях”, казва Наско. Той засяга и една от сюжетните линии, а именно спорта. Според него това не е спасително въже. „Решението е само едно и то се казва любов. Отношението в семейството, вниманието, отделянето на време... Това се оказва ключ. Родителите днес дават всичко на децата си като последен модел телефон, повече джобни, хубави дрехи и забравят най-важното - да отворят сърцето си. Нашите деца имат нужда от грижа. Едно откровение гласеше точно това – предозиране, четири пъти опити за самоубийство. Същото момиче ми сподели, че нейните настойници не се интересуват. Друг е ужасът с републиканския шампион, който заради натиск и болната амбиция на роднини тръгва към бездната. Най-добрият лечител е вниманието”, откровен е той.

Фаворит

Разпространението продължава. Михайлов отбелязва, че филмът се осъществява без нито един лев реклама. „Ние поставихме рекорд на всички времена. 68% при втората седмица – това е невиждано. Ако на третата седмица скокът е по-висок – става дума за световен рекорд, това ще бъде прецедент. Единственият филм, който на третия си уикенд е по-силен от първите два. Изключвам „Гунди – легенда за любовта”, става дума за различни категории, а и това бе продукция с огромна популяризация. При нас нямаше странична подкрепа, а до момента резултатите са завидни. От уста на уста – успяхме! Няма нито едно лошо мнение, това е плашещо и отговорно едновременно”, коментира той. Според него един от проблемите, които трайно са се настанили, е спирачката, която поставяме на чувствата си. Идеята да сме красиви отвън, но всъщност гнили отвътре. Наско загатва и голямата новина: „Ще има продължение. Не става дума за втора част на „Един грам живот”, но в основата отново ще бъдат страшните зависимости, включително наркотиците. Отново ще работя с Мариела Кирова и Калин Таушанов. Те държат отново аз да напиша сценария, продължаваме с пълна сила”.

Посреща декември с усмивка, издава, че няма да успее да си открадне време за почивка, но въпреки това ще прави онова, което обича – да твори. Свободните мигове ще прекара със съпругата си и малкия им наследник – Александър Михайлов, вече на две години.

Щастието се е настанило трайно в живота му.

„Чувствам се щастлив и удовлетворен. Радостен съм, че от уста на уста „Един грам живот” стигна до това ниво. Целта му – да спасяваме животи, вече е факт. Пожелавам си през 2026 година да направим още няколко социални филма.

В саундтрака на филма влизат четири парчета. Едно от тях е на Наталия Тенева. Друг проект е дело на двама от артистите. Саунддизайнер е Радо Минев, а оператор Емилиан Дечев. „От сърце благодаря на актьорите, част от Кино академия за таланти – цели 139. Благодарение на школата и обученията – чудото се случи”, завършва Атанас.

С Тервел Пулев репетират в спортната зала

В успешната продукция играят две значими имена в спорта – Тервел Пулев и Александър Везенков. „С Тервел Пулев съм работил във филма „Киберпрестъпност”. Имахме добър съвместен опит. Спомням си как той сам предложи помощта си, а когато узна какъв е сюжетът, вече беше убеден на сто процента, че иска да участва.

Александър Везенков отделя време за разговори, снимки и игра.,

Репетирахме както на мой терен, така и на негов – в спортната зала (смее се). Връзката ми с Везенков беше Калин Таушанов. Той се прибра в България само заради снимките. Уникален човек е, стиковахме графика, отдели ни цялото време на света, снима се с нас, направихме интервю и поиграхме”, разказва Наско.

С Тервел Пулев и Ивайло Захариев.

В дома на Ласка Минчева отново има живот

Домът на покойната режисьорка Ласка Минчева не се руши. За него се грижи дамата, която е помагала през последните години на легендата на БНТ. И днес Наско, който е неин племенник, си спомня за нея с любов и признателност. „Най-големият спомен за Ласка е уважението на хората. На онези, с които е работила. Има и горчив привкус – например историята с Георги Христов. При молба за помощ той каза: „Не ме занимавай с леля си”. Това е тъжно! Но за сметка на това има много хора, нейни близки и приятели, те я обсипваха с любов. За съжаление така и не работих съвместно с нея. Понякога се чудя какво щеше да се случи, ако в един друг живот крачехме заедно. Тя е брилянтен режисьор! Тя е помогнала на много хора. Респект към онези, които я пазят в спомените си”, споделя той.

