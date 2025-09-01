А ктрисата Оливия Колман научи по трудния начин, че никога не трябва да се работи с деца – след като разплака едно дете.

Докато снимаше мюзикъла от 2019 г. „Клетниците“, Оливия, която играеше злата мадам Тенардие, си спомня: „Трябваше да ударя това малко момиченце. Тя имаше подплънки по гърба си, а аз имах колан. Ударих я веднъж, без да искам, и избухнах в сълзи: „Не мога да го направя, не мога да я ударя“.

Тя добави: Детето ми каза: „Не, направи го, виж, направи го. Но имаше и едно малко момиченце, която удрях. Тя започна да изглежда сякаш плаче, а аз казах: „О, млъкни“, защото си помислих, че се преструва. Но тя всъщност започна да плаче. Казах си: „Много съжалявам!“ Беше ужасно“.

Колман се завръща на малкия екран в адаптацията на Netflix на „Гордост и предразсъдъци“. И тя ще повтори ролята си на Анджела Бър в продължението на шпионската драма от 2016 г. „Нощният мениджър“.