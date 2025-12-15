Р усия определи популярната пънк група „Пуси райът“ за екстремистка организация. Това гласи на съобщение на московски съд в Телеграм.

Съгласно дефиницията на групата се забранява дейност в Русия.

Пънк рок бандата на няколко пъти се противопостави на Владимир Путин чрез зрелищни артистични пърформанси. Тя си спечели световна слава през 2012 г. с пънк молитва в московската катедрала „Христос Спасител“. Тогава членовете на групата призоваха Богородицата да изгони руския президент от власт. В резултат две представителки на групата се озоваха в наказателна колония.

Актуалното решение на московски съд за обявяване на „Пуси райът“ за екстремистка организация беше очаквано от членовете й.

„Тези идиоти работят от години върху това, поне от 2012 г.“, пише Надя Толоконикова в акаунта в “Екс“ на групата.

"Законът е направен, за да заличи „Пуси райът“ от съзнанието на руските граждани“, заяви още в началото на месеца групата в акаунта си във Фейсбук, когато стана ясно, че има планове тя да бъде обявена за екстремистка.

Голяма част от членовете на „Пуси райът“ са осъдени за активизма си и днес живеят в изгнание.

През 2021 г. Мария Альохина от групата, застрашена от присъда, напусна нелегално страната, дегизирана като доставчик на храна.

