Ф ренски разследващ съдия разпореди 76-годишният актьор Жерар Депардийо да бъде изпратен пред наказателния съд в Париж за изнасилване и сексуално насилие над актрисата Шарлот Арно, научи АФП от източници, близки до делото.

Депардийо пак в центъра на скандал – съдът иска показания от партньорката му за бой с папарак

„Това е огромно. Успокоена съм“, написа в Instagram актрисата, която подаде жалба през 2018 г., няколко дни след случката.

НЯМА 6-5: Осъдиха Жерар Депардийо!

Легендата на френското кино, който твърди, че е имало съгласие за сексуалните отношения с актрисата, вече беше осъден в средата на май на 18 месеца условно за сексуално посегателство над две жени по време на снимките на филма „Volets verts“ през 2021 г., присъда, която той обжалва.