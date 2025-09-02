Ф ренски разследващ съдия разпореди 76-годишният актьор Жерар Депардийо да бъде изпратен пред наказателния съд в Париж за изнасилване и сексуално насилие над актрисата Шарлот Арно, научи АФП от източници, близки до делото.

„Това е огромно. Успокоена съм“, написа в Instagram актрисата, която подаде жалба през 2018 г., няколко дни след случката.

Легендата на френското кино, който твърди, че е имало съгласие за сексуалните отношения с актрисата, вече беше осъден в средата на май на 18 месеца условно за сексуално посегателство над две жени по време на снимките на филма „Volets verts“ през 2021 г., присъда, която той обжалва.

