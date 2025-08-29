Ф олкпримата Глория брани устните си в Софийския районен съд, обяви самата тя.

Певицата се похвали в профилите си в социалните мрежи, че е доказала пред съда, че джуките й не приличали на вагина.

Обиди

Изпълнителката на „Не сме безгрешни“ публикува решението на съда, с което се осъжда популярен сайт за две публикации, в които се казва, че устните й приличали на вагина. „Съдът застана на страната на доброто и справедливото, като уважи исковете ми против дружество – издател, което си позволи да пише обиди по мой адрес! С влязло в сила съдебно решение съдът осъди поредния „жълт“ сайт за обидната публикация. Благодаря за подкрепата на всички мои почитатели и за това, че сте до мен през всичките тези години, през които въпреки трудностите и перипетиите не спирах да правя това, което мога най-добре – да пея, да творя и да ви радвам с песните си“, коментира Глория.

Решението на Софийския районен съд

Разноски

От решението става ясно, че тя е искала 10 хиляди лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди заради заглавията „Уау! Глория цъфна с нова уста ала вагина. Фолкзвездата напомпа джуките с много хиалурон“ и „Георги Христов се снима с устата-вагина на Глория. Двамата изпълнители имаха обща изява на частно парти и пред отбрана публика“. Съдията обаче е отхвърлил сумата и е преценил, че 3000 лв. са достатъчна компенсация. Издателят на сайта ще трябва да плати и лихвите от 2023 г., както и 750 лв. разноски по делото.