Т рупата на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ се отдаде на заслужена почивка, както стана ясно след пост в социалните мрежи, в който актьорите споделиха кадри от почивките си.

„Ние сме театърът с най-много премиери на годишна база – изключително динамичен и сложен сезон и както всички останали – така и ние имаме нужда от почивка“, каза директорът Калин Сърменов.

Бряг

Калин Сърменов, който стана известен с ролята на мафиота Милото, качи забавно видео в социалните мрежи, на което се вижда как заедно със Силвия Лулчева надуват хартиени свирки и се наслаждават на ваканцията си. За самата почивка той разказа: „В чужбина се засякохме съвсем случайно със Силвето. Нашето Черноморие стана абсолютно непоносимо от гледна точка на всички показатели, с които може да се измери едно ваканционно пространство. Замърсихме водата до безобразие. Бетон, презастрояване, обслужване и какво ли още не. Нищо не се направи през годините, за да се спаси този процес, и сега той ни се отблагодарява. Места като Слънчев бряг и хората, които ходят там, просто не са за нас“, признава с лек хумор директорът на Сатирата.

Перспектива

„Имаме между 13 и 15 премиери. След този динамичен сезон и ние – хората на изкуството – имаме нужда от почивка. Изключително се радвам, че колегите могат да си позволят или да отидат на море, или планина, чужбина – няма значение, всеки сам си избира. Заплатите ги вдигнахме два пъти през годината и това е заради труда и начина на работа. Радвам се, че хората могат достойно да почиват и да имат усещане за смисъл. Много мразя от години да ми говорят колко бедни са артистите и нямат пари. Разбира се, че имат – като работят и знаят как да го направят – всичко имат. Въпросът е до труд и перспектива в логиката“, сподели в заключение Калин Сърменов.

Александър Пашов