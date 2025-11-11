Х оливудската звезда Сали Къркланд почина на 84-годишна възраст.

Тя беше номинирана за най-добра актриса на Оскарите през 1988 г. за главната си роля в инди драмата „Ана“. Известната актриса спечели „Златен глобус“ за изпълнението си във филма от 1987 г.

Сали почина в ранните часове на вторник сутринта (11 ноември), съобщи пред TMZ нейният представител Майкъл Грийн. Това се случва само дни след като тя е била под наблюдението на хоспис в Палм Спрингс, Калифорния.

She was put on hospice last week after suffering a fall in the shower in October that resulted in injuries to her ribs and foot — Variety (@Variety) November 11, 2025

Къркланд е живяла с деменция и е претърпяла няколко падания през последните няколко месеца. Тя е била диагностицирана и с две животозастрашаващи инфекции.

Сали участва в редица големи филми по време на невероятната си кариера, включително „Всемогъщият Брус“ (2003), „Джей Ф. Кенеди“ (1991), „Студени крака“ (1989) и „Отмъщението“ (1990). Тя също така се появява като редовна актриса в „Дните от нашия живот“, „Розана“ и „Фелисити“.