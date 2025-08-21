И нфлуенсърката Ариела Поланко бе намерена мъртва в автомобила си на междуградски път в окръг Уестчестър в щата Ню Йорк.

Тялото на 33-годишната жена, родом от Доминиканската република, е било открито в неделя сутринта. Разследващите обясниха за местни медии, че тя е била застреляна с няколко куршума. И допълниха, че не се касае за криминален случай с цел обир, а най-вероятно Поланко е била „поръчана“ от някого.

От полицията отказаха да разкрият повече подробности по разследването, по което работи и ФБР.

Ариела Поланко имаше над 566 хил. последователи в Инстаграм. Извън социалните мрежи тя работеше в ресторант в Ню Йорк.