М ладият музикант, който нашумя в последните години – Роби, сподели тревожна информация в социалните мрежи.

В серия от сторита стана ясно, че той получава заплахи за живота си заради външния си вид и се обърна към феновете си, за да изрази отвращението си.

Парк

„Недей да ходиш така сам по такива места, че ще останеш на място някой път... п***л“, гласи един от коментарите, които самият Роби реши да сподели. „Фейсбук е най-токсичната платформа. По принцип гледам да не чета коментари под постовете си там, но понякога се случва да ми попадне нещо във фийда. Днес попаднах на това под моето видео, на което пея в парка. Кофти е, че хора, които мислят така, се разхождат безнаказано“, коментира Роби, видимо разочарован.

Музика

Очевидно е, че талантливият музикант не остава безразличен и не действа с непукизъм, като добавя: „Получавам много коментари във Фейсбук и за външния си вид. В началото ме жегваха, но вече не ми влияят. Знаете ли защо? Никога не съм се смятал за модел. Знам, че съм различен. Знам, че имам голям нос. Знам, че имам голяма глава. Знам, че са ми големи зъбите и ми се вижда венецът, като се усмихвам. Никога не съм се смятал за най-добрия певец. Знам, че пея с аутотюн, знам, че не пиша най-великите текстове на света. Научих се да харесвам себе си такъв, какъвто съм. Научих се да правя музика, защото ме кефи да правя музика и да търся хубавата песен всеки ден, по моя си начин. Опитвам се да не ми пука дали съм криндж пред някой, който така или иначе не ме харесва. И някак си се живее по-приятно така. Силно го препоръчвам. Ако може по-малко да се мразим и повече да се приемаме – ще е супер“.

В момента Роби продължава да обикаля страната с участията си и да радва верните си фенове.

Александър Пашов