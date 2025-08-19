Г оляма котка дебне селската хижа на крал Чарлз и кралица Камила. Черната пантера е била забелязана да ловува лисица близо до Хайгроув Хаус в Тетбъри - като очевидец твърди, че трите му кучета са подплашили звяра и са го прогонили.

Това идва след поредния сигнал за черна пантера , видяна от магистрала М5 през май. Наблюденията се разследват от експерта по големи котки Рик Минтър, чийто подкаст съдържа подробности за близки срещи, включително наблюдението близо до кралското имение.

Той каза: „Разхождащ куче близо до Тетбъри наблюдавал как черна пантера притиска лисица по здрач. Тези три големи кучета са били на каишка, но въпреки това успели да прогонят хищника. Той напуснал района, придържайки се близо до кралската резиденция“.

На Рик беше разказано за подобно наблюдение на черна пантера, дебнеща елен северно от Страуд. Той каза, че свидетелят „е забелязал оранжев оттенък в иначе тъмната козина на животните , което предполага, че е леопард в черната му форма, каквито изглежда са повечето достоверни наблюдения на „пантери“.

Той също така разследва наблюдението на М5 и казва, че близък фермер е съобщил, че е бил засегнат добитък. Рик каза: „През май шофьор твърди, че е видял черна пантера, дебнеща в храстите край банкета на магистрала M5 в южен Глостършир. Като проследих случая, открих, че съседната ферма на това място е съобщила, че добитъкът ѝ е бил нащрек и се е държал нервно в продължение на няколко дни по времето предполагаемото посещение на пантерата в района“.