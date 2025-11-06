21-годишната Стефани Йорданова, която участва в настоящия сезон на хитовото риалити на Nova “Биг брадър“, се сгоди в Дубай.

Татуистката, която разбра, че чака бебе в предаването, се похвали, че гаджето й Марин й е предложил брак, а отговорът, разбира се, е бил положителен.

Коремче

Щастливата вест идва буквално месец след като зрителите на NOVA и цяла България разбраха, че дамата от с. Малорад е в очакване на първото си дете.

Бъдещият татко Марин няма търпение да гушне първородната им рожба, а годежът е планиран като на филм. Той паднал на колене под ослепителните светлини на най-високата сграда в света Бурж Халифа.

Татуистката Стефани разкри бременността си в Къщата на Big Brother

Облечен с бяла риза, Марин подарил годежен пръстен на Стефи, която била облечена с къса черна рокля, но наедрялото й коремче вече си личало. А до тях седяла дама, вероятно от съседен ресторант, с малка торта и надпис на английски език - „Ще се омъжиш ли за мен“. На отделен кадър Йорданова показа и самия пръстен с голям камък.

Атракция

Татуистката, която нарича себе си Атракция, сподели кадри от дубайското им приключение, като на тях се вижда, че влюбените са посетили местен мол, както и са ходили на плаж. Именно кадър от пясъка показва и снимка от видеозон на бебето, но така и все още не се разкрива полът му. Стефани напусна предаването на 5 октомври, като разбра, че е бременна с първото си дете.