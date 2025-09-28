А ктрисата Бианка Илич, която преди години беше репортер в „Шоуто на Иван и Андрей“ под псевдонима Супер Бианка, посети мач на Лео Меси в Щатите.

Тя сподели кадри от двубоя между отборите на Ню Йорк Сити и Интер Маями, който се проведе на 24 септември на стадиона Citi Field. В споделено видео се вижда аржентинската звезда на терена, даже и как се готви за изпълнение на ъглов удар.

Среща

Футболната среща Бианка е посетила със свои приятели. „Меси на живо и моите любими хора до мен“, пише под снимките и видеата, които е споделила актрисата. В последното си интервю пред „Телеграф“ тя каза: „Аз в Щатите нямам семейство и моето семейство са приятелите.“ На кадрите блондинката е с широка усмивка, която не сваля от лицето си с оглед на трудностите, които е преборила през живота си. Разбира се, облечена е и с розова тениска, символ на борбата й с рака. До редакционното приключване на броя Бианка не отговори на въпросите на „Телеграф“ дали е фенка на Лионел Меси и предвижда ли да посети и други мачове на футболиста.

Попадения

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси поведе Интер Маями, отбелязвайки два пъти през второто полувреме за разгрома с 4:0 като гост над Ню Йорк Сити. Срещата бе от плейофите на МЛС, а другите две попадения дойдоха от Балтасар Родригес и Луис Суарес. Меси вече има 37 попадения през сезона за своя отбор.

