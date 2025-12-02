Т я остави сърцето си на Арената, а във водата беше без конкуренция. Минути след отпадането си, завършилата на почетното осмо място Николета Кръстева, успя да чуе гласа на най-близкия си човек - баща ѝ Кирил. Емоцията я прегърна още преди разговорът да започне, защото 30 години А1 те свързва с важното за теб - а за Николета най-важното винаги е било семейството. Точно това чувство я е държало през всички трудни моменти, в които реалността на „Игри на волята“ се оказва далеч по-сурова, отколкото е очаквала.

Какви бяха първите ѝ думи след отпадането?

„Казах на баща ми, че през цялото време си мислех за тях. И че макар да бях на ръба, си тръгвам горда“ - споделя Николета.

Как се е чувствала физически след приключението?

„Наистина съм много отслабнала, че дори в 5-ти клас не бях на тези килограми. Беше по-трудно, отколкото съм си представяла“ допълва Николета.

В края на разговора тя благодари за възможността да чуе най-важния за нея глас и признава, че може да си тръгне от Арената с усмивка, защото е дала всичко от себе си.

Ще стане ли Николета кмет на Люлин? И гордее ли се бащата на Николета с участието ѝ? Гледай цялото видео, за да разбереш.