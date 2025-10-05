Т ейлър Суифт отново разтърси света – този път с четири лимитирани версии на най-новия си албум „The Life of a Showgirl“! Всяко издание идва с бонус песни и изцяло нови вокали, а феновете ѝ – 282 милиона само в Instagram – полудяха от възторг.

„Пазех най-доброто за финала“, написа звездата и буквално взриви интернет.

Междувременно филмът ѝ „The Official Release Party of a Showgirl“ направи близо 16 милиона долара само за ден и вече е хит №1 в кината!

Суифт танцува, пее, смее се и показва живота зад кулисите – „танцът е незадължителен, но силно препоръчителен“, подмята тя към феновете си.