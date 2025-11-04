А ктрисата Даян Лад, която е била номинирана за „Оскар“ цели три пъти и в майка на холивудска икона, почина.
89-годишната Лад е майка на холивудската легенда Лора Дърн. В изявление пред The Hollywood Reporter Дърн лично потвърди загубата. Тя каза: „Моята невероятна героиня и моят дълбок дар, майка ми Даян Лад, почина тази сутрин в дома ѝ в Охай, Калифорния. Тя беше най-великата дъщеря, майка, баба, актриса, артистка и емпатичен дух, който познавах. Цялото семейство бяхме благословени да я имаме. Сега тя лети с ангелите”.
Diane Ladd, a three-time Oscar-nominated actress and Laura Dern's mother, has died at 89 years old.— Variety (@Variety) November 3, 2025
“My amazing hero and my profound gift of a mother, Diane Ladd, passed with me beside her this morning, at her home in Ojai, Ca. She was the greatest daughter, mother,… pic.twitter.com/WhfZeYxrOE
Даян беше известна с ролите си в „Дива по сърце“, „Блуждаеща роза“ и „Алис вече не живее тук“. Тя има и редица телевизионни участия, включително „Детективите“, „Голият град“, „77 Сънсет Стрип“, „Хейзъл“, „Айрънсайд“ и „Тогава дойде Бронсън“. Лад беше омъжена за Брус Дърн в продължение на девет години и ражда Лора през 1967 г.