Б ети Харфорд , американска актриса, известна с ролите си в „Зоната на здрача“ и „Династия“, почина . Тя беше на 98 години, съобщи The ​​Hollywood Reporter, позовавайки се на приятел на актрисата.

Както отбелязва изданието, Харфорд е починала на 2 ноември. Не са известни обаче допълнителни подробности. По-конкретно, причината и обстоятелствата около смъртта не са уточнени. Датата на погребението също не е уточнена.

Betty Harford, known for appearances on "Dynasty" and "The Paper Chase," has died.



Read more: https://t.co/IbQ9r0xzER pic.twitter.com/Zw3EWvRQH7 — TMZ (@TMZ) November 10, 2025

Въпреки това, се подчертава, че Харфорд е запомнена с дългогодишната си филмова работа. Тя се появява в телевизионните сериали „Лов на хартия“, „Династия“ и „Зоната на здрача“. Тя участва и във филмите „Диви и невинни“ и „Вътре в Дейзи Клоувър“.