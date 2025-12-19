В опит да наберат средства за своята фондация „Арчуел“, принц Хари и Меган Маркъл, чиито умения за гостоприемство са демонстрирани в сериала на Netflix „С любов, Меган“, са започнали търг за вечеря.

Смята се, че билетите могат да достигнат около 100 000 долара, като Съсексови уж са използвали компанията CharityBuzz за своето луксозно набиране на средства за благотворителната си организация „Арчуел“, пише Mirror.

Благотворителната организация е основана, когато принц Хари и Меган се преместиха в САЩ и се оттеглиха от ролите си в кралското семейство. Съвсем наскоро организацията създаде мрежа за подкрепа на родители, чиито деца са пострадали от социалните мрежи.

От откриването си преди 20 години, CharityBuzz е набрала колосалните 650 милиона долара и преди това е представяла имена като Джордж Клуни, Бионсе и сър Пол Маккартни. В момента офертите включват вечеря със звездата от „Better Call Saul“ Боб Оденкърк за 10 000 долара, както и платинени билети за наградите Грами за 50 000 долара.

В дните си като висши работещи членове на кралското семейство , 41-годишният Хари и 44-годишната Меган не биха имали разрешение да проведат подобно събитие. Всъщност, лелята на Хари по брак, Сара Фъргюсън, преди това се озова в затруднено положение, когато през 2010 г. беше записана да предлага достъп до бившия си съпруг Андрю Маунтбатън-Уиндзор, тогава известен като принц Андрю, за 500 000 паунда на репортера на News of World Мазхер Махмун, вярвайки, че той е шейх.