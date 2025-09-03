„Хелоуин“ ще отпразнува 40-годишнината си с юбилейно турне, свирейки на най-големите световни сцени, с уникален сетлист, включващ класики, по-нови песни и някои истински изненади.

Първите дати от европейското турне, което започва в средата на октомври, бяха разпродадени веднага. „Горди сме, че успяхме да договорим „Хелоуин“ и световното им турне да дойде в България именно на Midalidare Rock In The Wine Valley. Очакванията към новия им албум и турнето са много големи и ние като рок фенове също нямаме търпение да ги видим на живо на нашия фестивал“, споделят от Midalidare.

12 юли

С 15 златни, шест платинени награди и над десет милиона продадени албума, легендите „Хелоуин“ празнуват 40-годишнината на групата с нов албум Giants & Monsters и световно турне, идващо и в България на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026, който ще се проведе между 10 и 12 юли догодина. „Тиквите“ ще видим в последния ден на фестивала. Най-новият албум на бандата излезе на пазара на 29 август. Записът е втори в обединения състав на Хелоуин с тримата вокалисти – Кай Хансен, Михаел Киске и Анди Дерис, и обещава да бъде „най-разнообразното и динамично“ издание в кариерата им. Миксиран в легендарното студио в Нидерландия Wisseloord Studios, в което са записвали банди като Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard, Rammstein и др., Giants & Monsters утвърждава мястото на групата на върха на метъл света.

Екатерина Томова