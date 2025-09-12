Ш отландският актьор Брайън Кокс дебютира и като режисьор.

Той представи филма си Glenrothan в рамките на Международния кинофестивал в Торонто.

Разположен във въображаемия град Гленротан в планинските райони на Шотландия, проектът разказва историята на двама отчуждени братя, изиграни от Кокс и Алън Къминг, които се опитват да възстановят връзката си, след като са живели разделени четири десетилетия.

„Беше добро предизвикателство, защото осъзнах, че в момента няма достатъчно филми с душа. Има много цинизъм“, каза той в интервю преди премиерата на лентата.

Най-голямо вдъхновение като режисьор той черпи от покойният Линдзи Андерсън.

„Той ме научи, че трябва да позволяваш нещата да се случват, вместо да ги манипулираш по определен начин“, отсече звездата от „Наследници“.

Източник: БТА