С изпълнители от над 20 държави и амбиции за повече от милиард зрители, Русия възроди песенния конкурс „Интервизия“, който Москва се надява да превърне в конкурент на „упадъчната“ Евровизия, предаде АФП.

Конкурсът, проведен за пръв път в съветската епоха и възобновен през февруари по заповед на президента Владимир Путин, се състоя в арена край руската столица. Победител бе обявен виетнамският изпълнител Дък Фук с песен, вдъхновена от стихотворение за бамбука.

Изпълнителят благодари на публиката „за всяка секунда“, прекарана в гледане на надпреварата, която продължи около четири часа.

След като Русия бе изключена от Евровизия заради военната си офанзива в Украйна, Кремъл наложи „Интервизия“ като инструмент за прокарване на антизападни послания и за изграждане на нови културни и политически съюзи.

Събитието започна с церемония по откриването, която съчетаваше визия за бъдещи технологии с носталгия по съветското минало, последвана от гигантски прожекции в добавена реалност на танцуващи силуети в традиционни костюми, символизиращи всеки участник.

Във видеопослание към участниците, сред които традиционни съюзници като Бразилия, Индия и Китай, Путин приветства „основната тема“ на конкурса – „уважение към традиционните ценности и различните култури“. „Днес „Интервизия“ получава второ дихание, като остава вярна на своите традиции“, добави държавният глава.

Първоначално участие бяха заявили 23 държави, сред които и старият противник от Студената война – Съединените щати. Американският представител – австралийската поп певица Василики Карагиоргос, известна като Vassy – обаче се оттегли в последния момент заради „безпрецедентен политически натиск от правителството на Австралия“, съобщиха организаторите.

Нито една държава от ЕС не изпрати свой представител. Бившите съветски републики Узбекистан и Казахстан обаче командироваха свои изпълнители в Русия за спектакъла.

Сред останалите участници бяха кубинската певица Зулема Иглесиас Салазар с жизнерадостна румба, представителката на Катар Дана Ал Меер, която пя на церемонията по откриването на Световното първенство през 2022 г., както и сърбинът Слободан Тркуља, посветил песента си „Три рози“ на трите си дъщери.

Руският представител Шаман, известен със своите патриотични концерти, представи лирична песен, но заяви пред журито, че не желае да бъде обявен за победител. „Гостоприемството е неотменима част от руската душа... и според закона на гостоприемството нямам право да съм сред онези, които се състезават за победа“, каза той.

Освен Путин, конкурсът привлече и победителя от Евровизия 2008 Дима Билан, както и Полина Гагарина, класирала се на второ място през 2015 г. В състава на журито влезе и американският рок музикант Джо Лин Търнър, бивш член на Deep Purple.

Всички участници изпълниха песните си на родния си език – „за разлика от Евровизия, където повечето песни често са на английски“, отбелязаха организаторите.

Москва постави високи очаквания към телевизионната аудитория. По думите на организаторите, държавите-участници представляват общо 4,3 милиарда души – или повече от половината население на планетата. „Ако поне един на трима или дори един на четирима гледа конкурса, това ще е аудитория без прецедент“, заяви генералният директор на „Първи канал“ Константин Ернст преди събитието.

Последното издание на Евровизия, проведено през май, привлече рекордните 166 милиона зрители, според организаторите.

„Интервизия“ е създадена през 1965 г. в Прага, но е прекратена три години по-късно след антисъветското въстание в Чехословакия. По-късно е възобновена в Полша през 70-те години и се провежда в различни градове на бившия комунистически блок.

За разлика от Евровизия, тук няма публично гласуване – победителят бе определен единствено от международното жури. Организаторите вече обявиха, че следващото издание на „Интервизия“ ще се състои в Саудитска Арабия през 2026 г.

