Х илда Казасян и Плевенската филхармония ще дадат старт на есенния сезон с музикалния проект „Да обичаш Гершуин“, съобщават от екипа на изпълнителите.

Под диригентството на Борислав Йоцов под светлината на прожекторите излизат Теодосий Спасов – кавал, и джаз певецът Васил Петров, както и Живко Петров – пиано, Димитър Карамфилов – контрабас, Михаил Йосифов – тромпет, и Христо Йоцов – барабани, който е автор и на аранжиментите.

Програмата включва едни от най-красивите произведения на Дж. Гершуин.

„Пак имахме проблем да изберем това, което на нас ни харесва най-много от тази музика, да слеем много теми една в друга. Христо Йоцов е някакво абсолютно събитие в България – не знам човек, който да пише такава модерна симфонична музика, каквото пише той. Направи такива аранжименти, че първия път, като ги чух, се разплаках – прекрасни са”, коментира певицата със 100-каратова усмивка Хилда.

“Да обичаш Гершуин” е третият неин проект, реализира съвместно с Плевенската филхармония и споменатите музиканти.

Първият концерт ще се състои на 12 септември в Ямбол .

Източник: БТА