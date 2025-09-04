Б ългарската инфлуенсърка и телевизионна водеща Александра Богданска отново беше сред звездните гости на филмовия фестивал във Венеция, където успя да види на живо Дуейн Джонсън-Скалата.

Красавицата присъства на премиерата на филма The Smashing Machine, в който участват бившият кечист, Емили Блънт и режисьорът Бени Сафди.

Рокля

И тази година Богданска обра овациите на червения килим. Тя дефилира пред фотографите на премиерата в рокля бижу, дело на дизайнерката Пембе Кенан, която успя да стане една от най-добрите в модната индустрия. „Един от най-любимите моменти в моя живот“, сподели Алекс в социалните мрежи за този момент под светлините на прожекторите. Водещата на „Биг брадър“ публикува и две видеа, на които се виждат реакциите в кинозалата след прожекцията на The Smashing Machine. Акцентира се, разбира се, на Скалата. А самата Богданска признава, че на нея филмът й е харесал.

Сюжет

The Smashing Machine проследява боеца Марк Кер (Джонсън) - легендарен двукратен шампион на UFC в тежка категория и икона на MMA, измъчван от съмненията в себе си и личните си демони. Междувременно приятелката на Марк, Дон Стейпълс (Блънт), също се бори да намери мястото си в хаотичния и противоречив свят на Марк.