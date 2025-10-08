К липове в социалните мрежи показват как тълпи от хора в Германия се забавляват на хита „Сен Тропе“.

Песента на Азис зарадва присъстващите на един от най-големите фестивали в страната – Октоберфест.

Фестивал

Нищо не можа да попречи на празненствата и забавленията в Мюнхен – нито дронове, нито бомбени заплахи, нито размирици. В крайна сметка всички се обединиха около песента на Васил Троянов Боянов, по-известен на широката аудитория като Азис, и един от най-известните му хитове – „Сен Тропе“. „Всички са на Сен Тропе, други на Малдивите, във Дубай пък третите“, се пее в текста, но се оказва, че има и четвърта локация – Мюнхен. „Така ли беше и в другите тенти?“, пита един от служителите на фестивала, който сподели видео от забавата около „Сен Тропе“ с огромна халба бира в ръка.

За съжаление хитът не беше в изпълнение на самия Азис, а на певица от мероприятието, но това по никакъв начин не попречи на хората да се веселят и наслаждават на музиката.

Сватба

Октоберфест е най-големият бирен фестивал в света, провеждан ежегодно в Мюнхен от 1810 г. Началото му е поставено по повод сватбата на престолонаследника Лудвиг Баварски с принцеса Тереза фон Саксен-Хилдбургхаузен. Празненствата продължили пет дни и завършили с конни надбягвания на полето пред градските порти, което по-късно било наречено в чест на булката – Теренцвизе. Успехът на събитието довел до решението то да се провежда всяка година. С времето се превърнало от местен празник в световен символ на баварската култура – с традиционни носии, музика, храна и, разбира се, бира, която се вари специално за фестивала. Днес Октоберфест трае около две седмици и привлича милиони посетители от цял свят.