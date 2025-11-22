П леменницата на Федерико Гарсия Лорка – Лаура, идва у нас за честване на 100-годишнината от убийството на поета.

В рамките на специална тридневна програма публиката ще има възможност да се докосне до света на един от най-обичаните испански автори на ХХ век – през разговори, прожекция и изложба, посветени на неговия живот, творчество и наследство. „Тъй като гостуването й съвпада с представлението в памет на Робърт Уилсън - „Бурята“ на 25 ноември, сме я поканили да го гледа“, издадоха пред „Телеграф“ от Народния театър.

Програма

Програмата започва с прожекция на филма „Лорка, да минат сто години“ на 23 ноември от 18:00 ч. в кино „Одеон“. А всички други събития ще бъдат проведени в Народния театър „Иван Вазов“.

Първото от тях е срещата разговор „По следите на Лорка и невъзможният театър“ с участието на Лаура Гарсия Лорка и Андрес Сория Олмедо, професор по испанска литература в Университета в Гранада под модерацията на директора на Институт „Сервантес“ Хуан Карлос Видал. Тя ще бъде посветена на онези страни от творчеството на поета, които остават по-малко познати. Например неговите експерименти с формата, визията му за театъра на бъдещето и незавършените му произведения, сред които „Публиката“ и „Комедия без заглавие“. Тя ще се проведе на 24 ноември от 18:00 ч. на Камерна сцена.

Изложба

Изложбата „Лорка в Народния театър“, която представя 4 спектакъла по текстове на Федерико Гарсия Лорка, поставяни в Народния театър през годините – „Мариана Пинеда“ на Владимир Трендафилов, „Домът на Бернарда Алба“ на Енчо Халачев, „Йерма“ на Вили Цанков и „Домът на Бернарда Алба“ на Възкресия Вихърова, ще бъде открита същата вечер от 20:00 ч. в арт фоайе „Антракт“ при Камерна сцена. В дискусията „Лорка на българска сцена“ ще се включат режисьорите Диана Добрева, Елена Панайотова, Възкресия Вихърова, Николай Младенов и Крум Филипов. Тя среща публиката освен с Лаура Лорка и проф. Олмедо и с българските режисьори, които са поставяли Лорка на сцена. Дискусията ще се проведе на 25 ноември от 17:00 ч. на Камерна сцена. Събитията са организирани от Народния театър „Иван Вазов“ и Институт „Сервантес“ – София, в партньорство с Фондация „Федерико Гарсия Лорка“, Центъра „Гарсия Лорка“, посолството на Испания в България, Movistar Plus+ и кино „Одеон“.

Лео Богдановски