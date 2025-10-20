Л егендарните „Джипси Кингс“ ще свирят с китара, произведена в България.

Това ще се случи на концерта им във Видин на 25 октомври, който е кулминацията на фестивала „Октомврийски дни на изкуствата“. Празниците започват на 22 октомври, а едноседмичното събитие е посветено на духовния празник на града – Димитровден. Богатата програма съчетава музика, театър, визуални изкуства и литература.

Фламенко

За пръв път видинчани и гостите на града ще могат да чуят и видят на живо световноизвестните „Джипси Кингс“ в лицето на един от техните създатели Пабло Рейес. Със своя неповторим стил кралете на фламенкото превръщат всеки свой концерт в празник на живота, ритъма и свободата. Реверанс към публиката във Видин ще е изпълнението им на китара, произведена в България специално за този концерт. Любо Киров - един от най-обичаните и емоционални български изпълнители – също ще е гост на „Октомврийски дни на изкуствата“. С неподражаемата си енергия и харизма той ще изпълни най-големите си хитове за публиката в старопрестолен Видин. И това ще се случи точно на рождения му ден и на празника на града – 26 октомври.

Бетовен

За почитателите на гения на класическата музика Лудвиг ван Бетовен фестивалът ще предложи концерт, посветен на 255 години от рождението на великия музикант, представен от Симфониета-Видин с диригент Станислав Почекански. Уникални 3D mapping прожекции ще оживят фасадите на емблематичните сгради в града – ДТ „Владимир Трандафилов“ и Стамбол капия, с впечатляващи светлинни проекции и картини. Разнообразната програма на „Октомврийски дни на изкуствата“ включва още театрални постановки, представени и режисирани от водещи български имена в театралното изкуство; куклени спектакли за деца; художествена изложба, посветена на 110 години от рождението на видинския художник Владимир Мански; литературни четения и срещи с актуални писателки, детски екоработилници и др. Входът за всички събития е свободен.

Лео Богдановски