З ахари Бахаров се завръща към добре познатия му персонаж на мафия бос в „България Amore Mio“.

Александра Лашкова е любимата на един от главните герои, филмът пожъна успех в кината от миналия месец, а вече може да бъде видян и в платформата HBO MAX.

Стена

Историята ни връща в края на миналия век и по-точно през 1991 г. - две години след падането на Берлинската стена. Тримата италиански приятели Паго (Матео Гата), Риче (Лодо Гуенци) и Биби (Якопо Костантини) решават да посетят България, а причината е, че Биби поддържа от известно време писмена комуникация с българка, в която е влюбен. В София те намират Юлия (Александра Лашкова), която обаче изобщо не е ведра и не се радва да ги види. Романтичната фантазия на Биби бързо бива разрушена, след като разбира, че Юлия е писала на много мъже с цел изкарване на допълнителни пари. Всъщност тя не е лоша - въведена е в криминалния свят на насилие и сделки, начело на който е Иван (Захари Бахаров), опитвайки се да помогне на своя приятелка, която проституира в Италия. Така „тримата глупаци“ се забъркват в гигантска каша, от която няма измъкване, ще се превърнат в шпиони по неволя и също така ще се опитат да помогнат на Юлия, след като провалят плановете й.

Долар

Филмът се явява продължение на лентата „Приключения по италиански“, който излиза през 2020 г., и тогава действието се развива в Румъния (както персонажите няколко пъти ни напомнят в „България Amore Mio“). Режисьор отново е Антонио Пису, а оператор е румънецът Адриан Силистеану, който има голяма заслуга за красивата картинка. В голяма степен филмът е правилен чисто стилово - добре представя 90-те години в София: полупразни магазини, очукани сгради, стари коли и обменяне на долари. Няколко пъти обаче изникват елементи на „модерната столица“, като например не успяват да скрият Ларгото на площад „Независимост“, или пък табелите на „Градска мобилност“. Все пак филмът е комедия и тези елементи едва ли биха направили впечатление на италианската публика. Има известни моменти на наивност в историята, но тя е поднесена с хумор, чар и настроение, типично за италианското кино. Най-силното в лентата е химията между тримата главни герои, които определено са увлекателни на екрана, Лашкова прави добра роля и си личи, че й предстои добро бъдеще в киното, а Захари Бахаров е безкомпромисен в изпълнението си на мафиот, което вече е доказал, че владее изключително добре.

Александър Пашов