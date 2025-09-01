З мей, който можел да се превръща и много приличал на човек, но нямал преграда на носа, живеел в древни времена в пещерата Леденика, гласи една от многото легенди за прочутата днес туристическа атракция.

Змеят бил влюбен в местна девойка, но братята й не му я давали за невеста. Заради нещастната си любов той не обръщал внимание на самодива, тя обаче се вбесила и го проклела – студеното му сърце да се разтопи, да се превърне в езеро и да бъде обречен навеки да сбъдва желанията на другите, но никога да не му се изпълни неговото желание да се събере с любимата.

Така се появило езерото на желанията, което днес е от най-големите забележителности на легендарната пещера в близост до Враца. Поверието гласи още, че там витаят мистични сили и енергии, които не могат да се срещнат никъде другаде по света. На шега или не, но се смята, че ако имаше древни жреци и шамани, те на такова място биха направили страхотни откровения за миналото или бъдещето.

Не се знае обаче дали това място, където световете се свързват, е било посещавано в наши дни от такива екстрасенси, но се смята, че те трудно биха могли да се задържат там дълго заради всичката енергия, която ще ги нападне. И затова инстинктивно бягат надалеч.

Ад

Леденика има 10 пещерни галерии, които в не толкова стари времена са оприличавани на кръговете на ада. Името на пещерата се смята, че идва най-вече от първата й зала, по която през зимата се образуват ледени сталагмити, сталактити и сталактони. В нея се издига огромна ледена колона с диаметър около 21 метра. Температурата там пада до минус 15 – минус 20 градуса, а влажността на въздуха е особено висока и стига 92%.

Леденика се слави с красиви формирования. В пещерата се намира легендарната Концертна зала. Името й идва заради страхотната акустика, в която понякога Врачанската филхармония и други изпълнители, дори диджеи, изнасят концерти. В Концертната зала има интересни образувания като Дядо Коледа, Главата на Великана, Къщичката на Баба Яга и др. След нея се преминава по железни мостове над малката и голямата пропаст, през коридор на име Завеските, а после се достига до Бялата зала.

Проход

Пещерата е дълга около 320 метра, намира се на 830 метра над морското равнище. Десетте зали са разположени на няколко етажа. От Преддверието се преминава през нисък и тесен проход, наречен Проходът на грешниците.

Поверието гласи, че който не може да се провре през него, е натрупал много грехове – това е една от типичните провиралки у нас, но повечето са под открито небе. Следва Малката зала, после е въпросната Концертна. Образуванията тук носят колоритни имена – Главата на великана, Крокодила, Сокола, от тавана се спускат „мечове”, „щитове” и „боздугани”.

В красивата Бяла зала фигурите също носят странни имена – Слонът, Къпещата се девойка и т.н. Най-високата точка на пещерата се нарича Седмото небе, но пътят до нея е достъпен само за най-добре подготвените и запалени туристи.

След Прохода на грешниците се стига до Езерото на желанията, където се е разтопило въпросното ледено сърце на змея. Вярва се, че който потопи ръцете си в ледените води на малкото езеро, ще му се изпълнят желанията или поне змеят ще ги разбере. Беше изчислено преди, че годишно над 50 хиляди души топвали ръце в това плитко езеро, чиято най-дълбока част е половин метър. Езерцето е остатък от водата, която преди последния ледников период е изпълвала пещерата, казват учени.

Динозаври

Пещера Леденика е прекрасно място и за хора, които обожават и изучават всякакви насекоми. Тя е единственото място, където може да срещне бръмбар Светломразец, носещ името си заради своята смъртоносна чувствителност към светлината. Ако бръмбарът бъде изложен на пряка слънчева светлина за няколко минути, това е фатално за него и той умира. Твърди се, че Светломразецът не е променил своите отличителни белези през последните 150 милиона години и произходът му е от ерата на динозаврите.

Край Леденика има полянки, подходящи за пикник. Има възможност да се наемат коне за разходка. До пещерата има паркинг за автомобили, а на входа й може да се купят информационни материали и сувенири. До Леденика има и голям атракцион. Развлекателен парк „Леденика“ е особено атрактивен за деца.

Пазели мляко и буби в нея

Историята на пещерата Леденика се губи далече назад във времето. Местните хора я открили преди векове. В началото било познато само пространството до предверието. Овчарите използвали ниската температура на мястото, за да съхраняват мляко. По-късно била открита и малка зала, наречена Хладилник. Там производителите на копринени пашкули складирали бубено семе.

Леденика се намира във Врачанска планина, на около 20 км от Враца. Геолозите казват, че някога пещерата е била пълна с вода, която постепенно се оттеглила, оставяйки интересни образувания. Всяка зима се появяват и ледени фигури, но със затопляне на времето изчезват. Карстовите сталактити и сталагмити обаче са тук от хиляди години. Водните капки са ваяли неуморно тези скали, за да се появи това подземно царство. Достатъчно е да припомним, че един сантиметър от тяхната височина се оформя за над сто години.

Търговец я дарява на туристи

През 1927 г. видният врачански търговец Христан Чомаков, собственик на земите около Леденика, дарява пещерата и около сто декара ливади и гори на тогавашното туристическо дружество „Веслец”. В началото на 60-те години на XX век мястото е отворено за посетители, поставени са метални парапети и подходящо осветление.

Георги П. Димитров