А ктьорът Дхармендра, популярна звезда на индийското кино от 70-те и 80-те години на миналия век, почина на 89 в Мумбай. Премиерът на страната Нарендра Моди изпрати на близките му съболезнователен адрес, заявявайки, че смъртта на актьора бележи края на една ера в индийското кино.

Само след месец – на 8 декември, той щеше да стане на 90. Роден в северния индийски щат Пенджаб през 1935 г., израства във фермерско семейство и се мести в Мумбай в края на 50-те години на миналия век, като дебютира в Боливуд през 1960 г.

Дхарам Сингх Деол, известен като Дхармендра, е индийски актьор, продуцент и политик, добил популярност с работата си във филми на хинди, както и в няколко филма на панджаби. Известен като първия „Главен мъж“ на Боливуд, Дхамендра е работил в над 300 филма в кариера, продължила повече от шест десетилетия. Той е един от най-успешните актьори в историята на Боливуд. През 1997 г. получава наградата Filmfare за цялостно творчество за приноса си към хинди киното. Той е член на 15-ия Lok Sabha на Индия, представляващ избирателния район Bikaner в Раджастан от Bharatiya Janata Party (BJP). През 2012 г. е удостоен с третото най-високо гражданско отличие в Индия – Падма Бхушан – от правителството на Индия.

Внимание

Дхармендра идва в Мумбай през 1958 г., за да участва в първото по рода си състезание Filmfare Talent Search. Елегантният му външен вид веднага привлича вниманието на продуцента Арджун Хингорани. Последва славна 55-годишна кариера.

Дхармендра между другото е известен като най-красивия мъж, стъпвал някога в Боливуд. А през 70-те години на миналия век е смятан за един от най-красивите мъже в света, редом с Шон Конъри и Пол Нюман.

Започва кариерата си през 1960 г., когато Шами Капур и Раджендра Кумар блестят на сцената. Десет години по-късно се оказва, че работи в сянката на феномена Раджеш Кхана. След това се появява гневният млад мъж Амитабх Баччан.

Дхармендра не е облагодетелстван от медиите или критиците, но става любимец на водещите продуценти на Боливуд.

Екшън

Той си печели прякора „привлекателната звезда“, защото филмите му, независимо колко свободни са били, носят големи пари. Започвайки кариерата си с романтични роли, Дхармендра се превръща в икона на екшъна през 80-те и 90-те години на миналия век. Той продължава да бъде успешен водещ актьор чак до 50-те си години, до голяма степен благодарение на огромната си харизма.

По време на половинвековната си кариера Дхармендра се свързва с незабравими проекти като „Затворник“, „Акшатри“, „Цвете и камък“ и „Реалност“. 70-те години на миналия век са белязани от „Зита Гита“, „Отмъщение и закон“, „Момичето мечта“ и „Хасип“. Много от филмите му отбелязват сребърни, златни и платинени годишнини в боксофиса.

Развитието на Дхармендра като актьор е забележително. Той започва като срамежлив човек и Арджун Хингорани си спомня как младият и неопитен Дхарам го молил да презаснеме сцени за филма „Животът ми и сърцето ми са за теб“ няколко пъти, за да подобри екранното си присъствие. Но до 70-те години на миналия век Дхарам става толкова уверен, че вече не се интересува от външния си вид пред камерата. Той е животът и душата на много филмови снимачни площадки и един от най-приятните актьори в индустрията. Неговите колеги Шармила Тагор, Река, Амитабх Баччан, Джая Баччан и Мушуми Чатерджи непрекъснато го хвалят в интервюта.

До 80-те години на миналия век Дхармендра се превръща в истинска екшън звезда. Той основава Vijayta Films и става продуцент, за да представи сина си Съни Деол във филма „Силата на любовта“ (1983). Той на свой ред продължава тази тенденция, като по-късно избира най-малкия си син Боби Деол за „Мусони“ (1995) и племенника си Абхай Деол за мелодрамата „Развален годеж“ (2005).

Дхармендра се жени четири години преди да дойде в Мумбай, за да участва в конкурса. По това време той вече е баща на дъщеря Виджета, на която кръщава продуцентската си компания, и на син Аджай, по-известен като Съни.

Успехът на Дхармендра дава възможност на цялото му семейство Саневал да живее добър и комфортен живот. Той мести родителите си в Мумбай и назначава брат си Аджит за свой асистент. През 1980 г. Дхармендра се жени за Хема Малини, без да се развежда с първата си съпруга Пракаш. Според съобщенията той приема исляма, за да запази двете си съпруги, за което е критикуван от обществото. Семейство Деол обаче се разраства с още две дъщери, Еша и Ахана.

Джентълмен

Славата на Дхармендра сред дамите в Боливуд е на перфектния джентълмен, а нежните му маниери пленяват много женски сърца. Това на Хема Малини също се поддаде. Въпреки че, по собствено признание, Хема го е отхвърляла безброй пъти, той не се отказва.

Дхармендра има толкова силна романтична аура, че лесно се гаджосва с актриси като Амрита Сингх, Димпъл Кападия, Сону Уалия, Сонам, Пунам Дилон и Рати Агнихотри на екрана, докато те са партньорки и на сина му Съни.

В младостта си Дхармендра е красив мъж, но суетата не му е позната. Актьорът има невероятно чувство за хумор. Знае как да се смее на себе си и да разсмива другите. Може би затова, дори на 89 години, той запазва докрай яснотата на ума и духа си.

Героизмът на старата школа

Изпълнението на Дхармендра в Sholay (1975) – боливудска интерпретация на спагети уестърн и считана за един от най-великите индийски филми – му спечели трайна слава, пише АП. Ролите му в други хитове на хинди, от романтичната комедия Chupke Chupke (1975) до екшън драмата Mera Gaon Mera Desh (1971), го правят едно от най-разпознаваемите филмови лица от онази епоха в страната.

Дхармендра съчетаваше героизма от старата школа на екшън звезда с нежността на романтичен главен герой, което го прави един от най-емблематичните актьори на Индия. Въпреки че по-голямата част от славата му идва от роли, в които той въплъщаваше архетипа на по-голям от живота герой - честен, патриотичен и безстрашен - очарователните му изпълнения в романтични хитове също го направиха популярен сред широката публика, пише още АП.

Кристи Петрова