Н овия епизод на “Елизабетско Podcast” водещата Елизабет Методиева посреща музикалният продуцент и изпълнител Искрен Тончев – Искрата. Той за първи път говори толкова открито за личния си живот и за първи път сподели коя е жената до него. След седмици спекулации, снимки и медийни догадки той потвърди официално, че е във връзка с певицата Дара Екимова.

„Да, заедно сме. Преоткрихме се по нов начин,“ споделя Искрата и връща лентата назад към първата им стъпка извън професионалните отношения. „Излязохме на едно технопарти. Тотално не нашето място, и се целунахме. И оттам всичко започна“.

Връзката им се развива естествено, без предварителни планове: „Комуникираме много добре, имаме сходни виждания. В момента сме много щастливи.“ Артистът признава, че принципно не смесва работата с личния живот: „Винаги съм държал професионалното да е отделно, но за нея направих изключение.“

Двамата започват професионалния си път заедно още преди години:

„Първите ѝ големи стъпки в музиката ги направихме заедно. После за известно време спряхме да работим, но останахме приятели.“

Сега съдбата ги среща отново - и по работа, и в личен план.

Артистът говори и за отношенията със семейството си, известно със своите християнски ценности:

„Да, имали сме сблъсъци. Някои от клиповете ми бяха шокиращи за тях. Те са пастори - различни светове сме, но се учим да се приемаме.“

По повод слуховете за „криминално минало“ той уточнява:

„Нямам криминално минало. Имах криминални приятели - това е различно. Бях кривнал малко, но животът ме подреди.“

Защо Искрата е бил запален по бойни изкуства? Какви са амбициите му в продуценския бизнес и защо трябва да е “лошото ченге” с артистите си?

