С тил, женственост и нотка драматизъм ще подчертае празничната визия на дамите. Любителките на модата ще изпратят изминалата 2025 година, залагайки на официален дрескод, подвластен на луксозна палитра от черно, бяло и бежово. “Черешката на тортата” ще се окаже така нашумялата през последните месеци корсетна рокля. Декорирана с усет към малките детайли, тя ще се превърне от парче плат в бутиково бижу, подаряващо самоувереност.

Извивки

Бизнес среща, официален повод, споделен с колеги или професионалисти от бранша, семинар, среща с випуска, коктейлно парти по случай Коледа или Нова година – няма значение. Официалната визия през декември е гарантирана. Ето затова нашият съвет е да не се лутате в изобилието, което предлагат част от световноизвестните брандове, а да обърнете внимание на марките, чиито собственици творят със замах и в синхрон със случващото се на модния подиум. Ако искате вид, който несъмнено да провокира възхита, ласкави коментари и стотици погледи, то подходете класически – черна рокля, цепка до бедрото или дълбоко деколте. Голият гръб е вечно актуален. Настоящият хит, а именно корсетната рокля, е добър избор за по-слаби дами със стегната фигура. Ако имате широки рамене или не одобрявате талията и ханша си, то заложете на друг модел. Една от тенденциите има за цел да прикрие несъвършенствата. Това е рокля, чиято горна част може да е под формата на бюстие или високо поло, но по дължината обемът илюзорно нараства с помощта на вградени пера. Смелата декорация, от една страна, напомня за дизайнерското старание, а, от друга – умело подчертава само добрите линии.

Акцент

Изберете един акцент в роклята си. Например V-образното дълбоко деколте. С голям бюст или не, то винаги подчертава женствеността. Особено добре се съчетава с колие или обеци тип висулки. Друг тренд, който Холивуд наложи, е прозрачната дължина. Представете си една минирокля, която продължава, преливайки в тюл. Тази неоставяща много на въображението визия е предпочитан вариант от по-младите дами, които искат да изпъкнат с характер и личен стил.

Шедьовър

Тоалетът да се превърне в бижу, истински шедьовър и уникат, който никога никъде няма да бъде повторен – да, мисията е възможна! И това се случва благодарение на така наречената ръчна изработка при декорацията, а именно пришиването на скъпоценни камъни, мъниста, пайети, перли, пера и пр. Всеки един елемент се изработва, а след това се вгражда в модела с ясна представа за крайния резултат. Този тип рокли очаквано изискват по-висок бюджет. Някои от прочутите български брандове избират точно този фокус. В ценовия диапазон са предимно рокли от 1000-6000 лева. Разбира се, цената варира, тъй като подобни творения обикновено служат за големи събития от типа на годеж или сватба.

Стефани Тонева