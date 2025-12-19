С тил, женственост и нотка драматизъм ще подчертае празничната визия на дамите. Любителките на модата ще изпратят изминалата 2025 година, залагайки на официален дрескод, подвластен на луксозна палитра от черно, бяло и бежово. “Черешката на тортата” ще се окаже така нашумялата през последните месеци корсетна рокля. Декорирана с усет към малките детайли, тя ще се превърне от парче плат в бутиково бижу, подаряващо самоувереност.

Извивки

Бизнес среща, официален повод, споделен с колеги или професионалисти от бранша, семинар, среща с випуска, коктейлно парти по случай Коледа или Нова година – няма значение. Официалната визия през декември е гарантирана. Ето затова нашият съвет е да не се лутате в изобилието, което предлагат част от световноизвестните брандове, а да обърнете внимание на марките, чиито собственици творят със замах и в синхрон със случващото се на модния подиум. Ако искате вид, който несъмнено да провокира възхита, ласкави коментари и стотици погледи, то подходете класически – черна рокля, цепка до бедрото или дълбоко деколте. Голият гръб е вечно актуален. Настоящият хит, а именно корсетната рокля, е добър избор за по-слаби дами със стегната фигура. Ако имате широки рамене или не одобрявате талията и ханша си, то заложете на друг модел. Една от тенденциите има за цел да прикрие несъвършенствата. Това е рокля, чиято горна част може да е под формата на бюстие или високо поло, но по дължината обемът илюзорно нараства с помощта на вградени пера. Смелата декорация, от една страна, напомня за дизайнерското старание, а, от друга – умело подчертава само добрите линии.

Акцент

Изберете един акцент в роклята си. Например V-образното дълбоко деколте. С голям бюст или не, то винаги подчертава женствеността. Особено добре се съчетава с колие или обеци тип висулки. Друг тренд, който Холивуд наложи, е прозрачната дължина. Представете си една минирокля, която продължава, преливайки в тюл. Тази неоставяща много на въображението визия е предпочитан вариант от по-младите дами, които искат да изпъкнат с характер и личен стил.

Шедьовър

Тоалетът да се превърне в бижу, истински шедьовър и уникат, който никога никъде няма да бъде повторен – да, мисията е възможна! И това се случва благодарение на така наречената ръчна изработка при декорацията, а именно пришиването на скъпоценни камъни, мъниста, пайети, перли, пера и пр. Всеки един елемент се изработва, а след това се вгражда в модела с ясна представа за крайния резултат. Този тип рокли очаквано изискват по-висок бюджет. Някои от прочутите български брандове избират точно този фокус. В ценовия диапазон са предимно рокли от 1000-6000 лева. Разбира се, цената варира, тъй като подобни творения обикновено служат за големи събития от типа на годеж или сватба.

Стефани Тонева Стефани Тонева
блясък корсет нова година дрехи мода тенденции