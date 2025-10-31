З аконът за личната помощ предвижда всеки човек с увреждане, на когото е изготвена оценка на потребностите и му е издадено направление с определен брой часове за лична помощ, да заяви, че иска личен асистент пред кмета на съответната община по настоящ адрес.

В закона е предвидено, че човек с трайни увреждания има право в подаденото заявление-декларация да посочи асистент, а когато такъв не е посочен, доставчикът на лична помощ може да предложи такъв от списъка с кандидатите, който поддържа. Това обясняват от Министерството на труда и социалната политика в отговор на депутатски въпрос.

Наредбата за лична помощ предвижда, че в заявлението ползвателят може да посочи асистент-заместник, който да изпълнява функциите на асистента, в случай на отсъствие на титуляря. Масово роднини стават лични асистенти, уточняват от pariteni.bg.

Споразумение

Кметът на общината сключва споразумение между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ, въз основа на което се осъществява ползването на услугата.

Споразумението урежда реда и срока за предоставяне и ползване на личната помощ, както и правата и задълженията на страните, и на негова база се сключва трудов договор на личния асистент. В този договор се определят както трудовите отношения между работник и работодател, така и всички други, включително ползването на платен годишен отпуск или болничен от асистента. В тази връзка всички въпроси с трудовия договор трябва да бъдат съобразени с Кодекса на труда. В него са регламентирани правилата относно ползването на платен годишен отпуск. Те се прилагат за всички работници, които полагат труд по трудово правоотношение, и за работодателите, които са ги наели, независимо от източника на финансиране на тяхната дейност, допълват от социалното министерство.

Разрешение

Съгласно Кодекса на труда платеният годишен отпуск се ползва от работника с писмено разрешение от работодателя.

Повече от 5 години след приемане на Закона за личната помощ не е извършвана оценка на въздействието. Министерството на труда и социалната политика работи по изготвянето на такава и след нейното приключване, при установяване на пропуски, сме готови да предприемем промени, посочват от ведомството.