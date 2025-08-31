Н а плаж в КНДР? Засега само за руски туристи. През юли тази година 33-годишната служителка в отдел „Човешки ресурси“ Анастасия Самсонова беше един от първите туристи, отседнали в нов ваканционен курорт в затворената за света Северна Корея, разказва Би Би Си.

Разположена в ексклузивен район на източното крайбрежие, където лидерът Ким Чен-ун е прекарал голяма част от младостта си, крайбрежната туристическа зона Уонсан Калма отвори врати на 1 юли, за което „Телеграф“ съобщи.

Построен близо до ракетен тестов полигон, курортът разполага с хотели, ресторанти, търговски центрове и аквапарк. Но макар първоначално да беше обявено, че е отворено за чуждестранни туристи, досега са допускани само руснаци, влизащи на групи и организирани от акредитирани туристически агенции.

Анастасия пътува дотам миналия месец с още 14 души. Посещението беше строго контролирано, с придружители – екскурзоводи и охранители, както и с фиксиран маршрут, от който не можеше да се отклонява без разрешение от севернокорейските власти.

По думите ѝ водачите ѝ казали, че охраната е необходима, за да „предотврати ситуации, в които взаимодействаме с местните и ги стряскаме“. „Когато вървяхме по улицата, севернокорейците ни гледаха с голяма изненада, защото страната е затворена от много дълго време“, казва Анастасия. На групата ѝ е било казано също да не снима строителни обекти и се е очаквало да не носят разголени дрехи.

Въпреки ограниченията тя споделя, че „се е насладила на почивка без хора“ на почти празни плажове с бял пясък. „Всеки ден плажът беше почистван и изравняван перфектно. Всичко беше безупречно“, казва тя. „Шезлонгите бяха съвсем нови, всичко беше безупречно чисто. Входът в морето беше много полегат, така че да, наистина беше много добър плаж.“

След пандемията от ковид международният туризъм в Северна Корея беше на пауза, за да се предотврати разпространението на вируса. Но миналата година републиката отново започна да разрешава посещението на руски туристи.

През февруари започна да приема туристи от Запада, включително Австралия, Франция, Германия и Обединеното кралство, въпреки че седмици по-късно внезапно спря, без да се казва защо.

Уонсан Калма е рекламиран като ключова част от амбициите на Ким за стимулиране на туризма в страната. Твърди се, че е вдъхновен от туристическата гореща точка на Испания Бенидорм, където севернокорейска делегация е била изпратена на мисия за установяване на фактите през 2017 г.

Седмици след откриването му Пхенян обяви, че на чужденци „временно“ е забранено да посещават страната, с изключение на туристи от Русия, съюзник на републиката.

Досега две руски туристически групи са посетили курорта, а друга е там в момента.

Едноседмично пътуване от Русия до Северна Корея, включително три дни в курорта Уонсан Калма, струва 1800 долара – с 60% повече от средната месечна заплата в Русия. Някои реклами за пътуването дори споменават близкия ракетен полигон, описвайки го като „уникално“ място за почивка.

Анастасия казва, че докато е била там, не са били изстрелвани ракети, но наблизо са се продавали играчки ракети за 40 долара.

Групата е закусвала в 8 часа. Що се отнася до храната, която им давали, тя предлагала „много месо“, обикновено в сладко-кисел сос, и ястие, включващо ситно нарязано зеле и моркови в сос. Бутилка бира от 500 мл е била много евтина, струвала е около 60 цента на плажа, докато предпочитаният сувенир за туристите е било севернокорейско олимпийско облекло. Друга туристка – Дария, описа курорта като „много суров“ и „не е видът почивка, с която руските туристи са свикнали“. „Но ако сте уморени от Азия, Турция и т.н. и искате нещо екзотично – това е то“, добави тя.

Не само руснаците срещат трудности при достигането до курорта Уонсан Калма.

Дори граждани на Китай, който граничи със Северна Корея и е неин основен съюзник и икономически партньор, имат проблеми с достъпа до курорта според Андрей Ланков, експерт по отношенията между Северна Корея и Русия и професор в университета Кукмин в Сеул. Той казва, че Пхенян умишлено ограничава броя на туристите и стриктно контролира движенията им, отчасти за да не се сравняват севернокорейците в неблагоприятно положение с по-богатите чужденци.

„Обикновените хора може да започнат да се чудят: „Как е възможно дори без нашия велик лидер или неговия син или дъщеря да живеят толкова добре?“, казва Ланков.

Поради тази причина КНДР е стигнала до заключението, че е до голяма степен по-добре да не влизат твърде много чужденци в страната.

Уонсан Калма се смята за ключов фактор за съживяването на затрудненото икономическо състояние на Северна Корея, но това не е минало без противоречия.

Откакто строителството на курорта започна през 2018 г., правозащитни организации протестират срещу предполагаемото малтретиране на работниците му. Те посочват съобщения за хора, принуждавани да работят дълги часове, за да завършат мащабния проект в кратки срокове, при тежки условия и неадекватно възнаграждение.

Въпреки трудностите при достигането до Уонсан Калма и ограниченията за това какво могат да правят руските туристи, когато пристигнат в Северна Корея, Анастасия казва, че се надява да се върне догодина. „Всъщност обмисляме да се съберем цялата група догодина, за да отидем на едно и също място.“

„Не съм сигурна дали ще се получи, но чух, че има и ски курорт близо до Уонсан Калма. Така че може би един ден ще посетя и този курорт.“