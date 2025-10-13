Ч алгата и естрадата отново се изпокараха за пари, видя „Телеграф“.

Ябълката на раздора този път се оказа изказване на Азис в подкаст за хонорарите на певците. То вбеси колегите му от другия жанр и те му отговориха подобаващо.

Хляб

Ето и предисторията: водещият Александър Влoг казва на Азис – знаеш ли колко гости са идвали тук и са казвали, че никой още не може да бие поп певците по хонорари. „Поп певците ли? А не попфолк? Че те останали ли са поп певци? Аз не зная... Аз не знам някой да работи, не се сещам, поне нямам идея - защо мен ме питаш за хонорарите, но смятам, че всичко е в кръга на нормалното. Смятам, че всичко е окей. Който си е заслужил заслуженото, си го получава. Който получава по-малко, това си е заслужил. Ако в попа, както ти казваш, има много хляб, чудесно! Аз не съм чул! Ами да стана поп певец тогава. Говорят за поп музиката - ама това било страшен хит, ама онова било... Влизам в YouTube да видя гледанията на този голям хит. То чак ми е cringe (настръхвам) - разбираш ли, срам ме е мен... Влизам в Spotify да видя кой тегли тия песни, какъв е тоя голям хит, бе! - казва Краля на попфолка и продължава: - Нали големи хитове големи зали пълнят. Чувам, че нещо се случва, но никой не тегли, никой не гледа тези песни, не се знаят от никой и те биват чувани на концертите, когато отидат хората. Какъв е този пиар? Как може да говориш за творбите си без никой да ги е кoнсумирал? Може ли да предлагаш хляб, който никой не е ял и не иска да купи и той стои там. Обаче ти продължаваш да викаш тоя хляб е номер едно, който не го купува, той не разбира. Ама никой не посяга към този хляб, а към онзи другия хляб, който са свикнали. Или напълнили зала еди коя си... Е да де, ама на 18 лв. билет, на 22 лв. Нали тези подробности биват орязвани и спестявани на хората... Еми нищо повече няма да кажа“.

Овца

Малко след това Петя Буюклиева си пуска снимка с Азис от снимките на новогодишното издание на „Пееш или лъжеш“ по NOVA. “Усмихнати и с настроение“, уточнява певицата, а колежката й Тони Димитрова я пита: „Ами той нали се срамува от поп певците? Защо се е снимал с теб, Пете?“. Още не разбрала за изявата му, тя откровеничи: „Оказа се, че той ме харесва“ и уточнява, че е изпълнявал „Черната овца“ на „Ахат“. „Каквото и да изпее, не ме интересува! След като чух какви ги говори! Ако ще и на „Гънс енд Роузес“ да пее, това, което избълва, казва всичко! „Език мой - враг мой” - това е за него!“, заяви, изпълнителката на „Ах, морето“, а Петя призна, че остава без думи. В друг коментар за Азис Тони Димитрова добави: „Голям разбирач! Нито една авторска песен, всичко е взето от “комшиите”, ето това е срам! А за купените гледания нещо да се “изока”?“.

Монах

Диджей Диан Соло от „Дийп зоун“ също е възмутен от колегата си: „Крайно неуважително и гнусно изказване на Азис в интервю, което ми изпратиха и не изгледах докрай. С леко високомерие и самодоволство обясняваше, че „нямало друга сцена и музика освен попфолк“ и че било „криндж“, колко малко гледания имали така наречените поп изпълнители. И въобще – останали ли са поп изпълнители? Аз не съм нито поп, нито монах, но искам да кажа, че негледанията на неговите творби са повече от гледанията им. Не всичко е гледания в YouTube, колега! Има и елементарна етика, морал, нормалност, колегиалност, благодарност, смирение и много други. Нямам нищо против ромското общество, но не е готино, когато се опитваш да ни „притопяваш“ към ориенталския манталитет и да внушаваш, че останалите вече сме малцинство.

Не сме. И това са останалите хора, които не консумират попфолк културата, защото просто не е тяхното нещо. В това няма нищо лошо и не ни прави по-малко хора или по-малко артисти. Пожелавам ти да напълниш Арената – не само с абoнати и тарикати!“. Думите му бяха подкрепи и от колегата му Аргир Николов-Агро МС: „Никой не трябва да забравя откъде е тръгнал. Мога да припомня много интересни моменти на онези, които се самозабравят от времето, когато бях упрdвител в Ай клуб, после Най клуб, Ревю и още други интересни пикантерии“. „Не се връзвай! И той не е най-големият... Софи Маринова напълни 4 дни Аренa, а той само с две дати. Значи тя е по-голяма от него“, коментира негов почитател.

Гей

В дискусията се включи и Атанас Боев, съосновател на сайта за продажба на билети Тикет БГ: „Само за този господин ще дам една кратка статистика за последните 4 години: Продадени билети за концерти на Любо Киров, Миро, Д2, БТР, Мария Илиева и други поп, рок и не само изпълнители - над 200 000 бр. на средна цена доста над 18 лв. Тази статистика е само на Артвент и не обхваща Лили Иванова, Васил Найденов, Веселин Маринов и десетки други български изпълнители. Давам ги не за да сравнявам попфолка с поп, рок, джаз или друг тип музика, а за да покажа, че има една друга България и един народ, който ме кара да си мисля, че има надежда и това да си гей не е лошо, но да си индивид, който не уважава колегите си, не уважава дори собствената си публика.“.

Много ли са 100 бона за Лили

Много ли са 100 хиляди лева за естрадната прима Лили Иванова – за това пък започнаха да спорят във фейсбук групата „Истината за Стара Загора“. Оказа се, че именно толкова е получила легендарната певица, за да изнесе концерт по случай празника на града. „При толкова много много проблеми в Стара Загора нормално ли беше да се извика 86-годишна певица за 100 000 лв. Това са официални данни за хонорара при запитване“, пише Пламен Тодоров. Думите му предизвикаха вълна от коментари в двете крайности. „Не, това не е е просто човек на 86 г., също така не е и певица на 86 години, това е нещо много повече - Лили Иванова. Точка“, „Това е една жива българска легенда. От малкото останали. Ценим я, докато може, след това - няма да има смисъл. 100 000 бона са ѝ малко за това, което е“, пишат едни. Ето и другите: „Спрете да недоволствате. Не заслужават ли гражданите на Стара Загора на празника на града да чуят великата Лили Иванова! Не ровете в бюджета на общината“, „На последния новогодишен концерт управата беше решила да покани "по-скромни" фолклорни изпълнители, не се досещам в момента името на фолклорната формация - голямо недоволство беше. Девет месеца по-късно на празника на града - Лили Иванова - пак недоволство. Едно "благодаря" няма. Какъвто народът, такава е ситуацията и в държавата ни. На неблагодарния човек не можеш да угодиш, защото все другите са му виновни. Който е оценил, е бил там, другите - живи и здрави, и малко по-благодарни бъдете“, „Друго си е да бяха платили за някоя цицореста фолкпевица с пластмасови джуки и да дават по едно безплатно кИфте и кИбабчИ. Тогава всичко щеше да е топ“.

Топ 50

Азис 20 000-40 000 лв.

Емануела 16 000 лв.

Преслава 15 000 лв.

Галена 15 000 лв.

Мария 15 000 лв.

Софи Маринова 12 000 лв.

Емилия 12 000 лв.

Константин 12 000 лв.

Меди 12 000 лв.

Джордан 12 000 лв.

Ивана 10 000-12 000 лв.

Галин 10 000 лв.

Джена 10 000 лв.

Тони Стораро 10 000 лв.

Теди Александрова 10 000 лв.

Анелия 8000 лв.

Глория 8000 лв.

Камелия 8000 лв.

Деси Слава 8000 лв.

Илиян 8000 лв.

Алисия 6500-8000 лв.

Лидия 6500-8000 лв.

Десита 7000-8500 лв.

Фики 7000 лв.

Ариа 7000 лв.

Симона 5200-6500 лв.

Малина 5000-6000 лв.

Кали 5000-6000 лв.

Борис Дали 5000 лв.

Селина 5000 лв.

Яница 4000-5000 лв.

Райна 4500 лв.

Мирела 3600-4500 лв.

Адам 2800-3500 лв.

Ивайла 2800-3500 лв.

Ванеса 4000 лв.

Тита 3500 лв.

Андреа 3500 лв.

Рени 3500 лв.

Нелина 3500 лв.

Емрах 3000 лв.

Теодора 3000 лв.

Джия 3000 лв.

Дана 3000 лв.

Алекс Робов 3000 лв.

Габриела 2500 лв.

Саби 2500 лв.

Джулия 2 500 лв.

Диона 2 500 лв.

Антонио 2500 лв.

Соня Немска 2000 лв.

Биляниш 2000 лв.

Лео Богдановски