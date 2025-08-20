С рещата между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска не е прецедент. Руски и американски лидери се срещат от средата на 40-те години на миналия век, за да договарят основните стълбове на световната геополитика.

Техеран

За начало на контактите на най-високо ниво между САЩ и Русия, която по онова време е част от СССР, се смята конференцията в Техеран през 1943 г., където освен съветския лидер Йосиф Сталин и американския президент Франклин Рузвелт присъства и британският премиер Уинстън Чърчил. Срещата трябва да даде насока за развитие на следвоенна Европа. За всички било ясно, че нацистка Германия губи Втората световна война. Мястото било съветското посолство в Техеран. Руснаците подозирали американците и англичаните в задкулисни договорки и един дребен жест замалко не завършва с насилие.

Рузвелт пише на ръка кратка бележка и я набутва в ръката на Чърчил. Лицето на Сталин се вкаменява и само с поглед дава заповед на съветския резидент в страната Иван Иванович Агаянц да прихване съобщението. И той го прави, но за негова изненада на бележката пишело: „Сър, панталонът ви е разкопчан“.

В рамките на срещата Рузвелт убеждава Чърчил да се включи в освобождението на Франция, а Сталин обещал да притисне Япония. Смята се, че срещата е триумф за американската дипломация. Но официалните преговори не са всичко. На заден план се разгаря брутална шпионска война. Нацистите успяват да се доберат до информация за срещата между тримата лидери. Хитлер лично разпорежда на Ернст Калтенбрунер да избере най-добрите немски командоси. Така се дава начало на операция „Дълъг скок“. Ударният отряд е под командването на най-елитния убиец на СС Ото Скорцени. Тук обаче се намесва младият гений на съветското разузнаване Кеворк Вартанян. 19-годишният арменец удря комуникациите на нацистите. Успява да плени немските радисти и ги принуждава да предават объркани съобщения. Координацията между убийците става невъзможна и операция „Дълъг скок“ се проваля.

Гняв

След края на войната отношенията между двете велики сили били обтегнати. Съветският лидер Никита Хрушчов и американският президент Дуайт Айзенхауер били решени да сближат двете страни. Била договорена първата официална визита на съветски лидер в САЩ. Хрушчов пристигнал в Лос Анджелис през 1959 г. Подписан е общ документ, който трябва да гарантира „справедлив и дълготраен мир“. Разбират се да се видят отново в Париж. Дотук добре, но изникнал изненадващ препъникамък. Оказало се, че Хрушчов е бил заклет фен на американските анимационни филми. Той тропнал по масата и поискал незабавно да го заведат в Дисниленд. Американците били сащисани. Казали учтиво, че това няма как да стане, защото за толкова кратко време няма как да сложат под охрана целия Дисниленд, за да гарантират сигурността на съветския лидер. Хрушчов побеснял, бълвал ругатни и размахвал юмруци. От съображения за сигурност не бил допуснат в увеселителния парк.

Рейгън на Червения площад през 1988 г.

Студената война

Никита Хрушчов се сблъсква с още един американски президент и това е Джон Кенеди. Двамата се срещат малко след като Кенеди встъпва в длъжност. Срещата е през юни на конференция във Виена. Отношението на Хрушчов се оценява като високомерна грешка. Той решава, че Кенеди е неопитен и слаб, защото е млад. Сблъскват се за Източен Берлин. Уреждат лична среща между двамата. „От САЩ зависи дали ще има война или мир. Какво избирате, г-н президент?“, попитал Хрушчов, но последвал изненадващ отговор: „В такъв случай, г-н председател, избирам войната, но това няма да бъде кратка и гореща, а дълга и студена война“, отвърнал Кенеди. Смята се, че от тези негови думи се налага за първи път понятието „Студена война“.

Червеният телефон

Истински пробив в отношенията между САЩ и СССР настъпва по времето на президентството на Ричард Никсън. Той успява да сключи два договора със Съветския съюз за намаляване на ядрените арсенали и ограничаване на броя балистични ракети, които всяка от двете суперсили може да притежава. Никсън изгражда много близки връзки с тогавашния съветски лидер Леонид Брежнев. По време на посещението си в Белия дом Брежнев се оплаква, че жена му е болна в Москва, а синът му изпраща абитуриент и затова бил пристигнал сам в Америка. Брежнев имал сериозен проблем с тютюнопушенето и не можел да спре цигарите. Той демонстрирал на Никсън специално съветско изобретение за закоравели пушачи – това била табакера с часовников механизъм, която пуска само по една цигара на час. Двамата се договарят да отворят специална линия за директен контакт, за да се избягват грешките. Линията става известна като „Червеният телефон“.

Горби

Президентът Роналд Рейгън се срещнал за първи път със съветския лидер Михаил Горбачов през 1987 г. Между двамата се появила необяснима и до днес химия. Само след две срещи Рейгън поискал да зарежат официалностите помежду им. „Всички ми казват Рон, може и ти така да се обръщаш“, казал той. „Аз съм Михаил“, отвърнал руснакът. Двамата подписват революционни споразумения, според които за първи път в историята се намалява броят на ядрените бойни глави. Ядреният апокалипсис се отлага. Рейгън призовава Горбачов да събори стената, която разделя германците, и тя наистина е съборена.

Алкохол

Американският президент Бил Клинтън се среща многократно с руския президент Борис Елцин в опит да изградят здрави лични връзки. Първата им среща е през 1993 г., но паметно остава посещението на Елцин в САЩ през следващата година. Строуб Талбот си спомня, че вечерта още на първия ден Борис Елцин здраво се натряскал. Открили го по бельо да залита на моравата на Белия дом. Но това не било всичко. На следващата вечер Борис отново се напил. Този път охраната го открила проснат по гръб в мазето. Въпреки всичко връзките между двете страни процъфтели.

Начало

С идването на Владимир Путин на власт в Русия започва ново начало за отношенията между двете суперсили. Путин работи с петима американски президенти – Бил Клинтън, Джордж Буш, Барак Обама, Джо Байдън и Доналд Тръмп. Клинтън лети до Москва малко след като Путин е избран през 2000 г. Двамата имали отлични отношения, а Путин с часове показвал Кремъл на Клинтън. При една от обиколките руснакът изненадващо попитал: „Русия може ли да влезе в НАТО?“. Питането сварило Клинтън неподготвен, но след известно време отвърнал, че вероятно това би било невъзможно. „Спокойно, няма да ходим там, където не ни искат“, казал Путин.

Обама и Путин се срещат девет пъти, като американският президент пътува два пъти до Москва.

Отношенията между двете страни се влошават по време на мандата на Джо Байдън. Той се среща с Путин един-единствен път през 2021 г. По онова време Русия вече струпвала войски по границата си с Украйна.

Путин се среща шест пъти с Доналд Тръмп по време на първия му мандат. След завръщането си в Белия дом той е имал шест телефонни разговора с руснака, а срещата в Аляска е първата между двамата от началото на втория мандат на Тръмп.

