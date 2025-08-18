Д оналд Тръмп е хванат на включен „горещ микрофон“ да изказва истински мисли за Владимир Путин. Някои коментари, направени от президента на САЩ в непредпазлив момент с френския президент Еманюел Макрон, бяха записани от микрофон.

Моментът дойде по време на многостранна среща между Тръмп , украинския президент Володимир Зеленски и група европейски лидери, включително Киър Стармър.

В началото на срещата, докато хората все още се тълпяха наоколо, той изглеждаше сякаш разговаря с френския президент Еманюел Макрон.

В този момент Тръмп бе чут по отворен микрофон да казва: „Мисля, че иска да сключи сделка за мен. Разбираш ли? Колкото и безумно да звучи.“

Trump on a hot mic on Putin: "I think he wants to make a deal for me. Do you understand? As crazy as it sounds." pic.twitter.com/lshkxtJ3Qm — Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2025

Това се случва, след като САЩ постлаха червен килим за безмилостния руски диктатор на среща на върха в Аляска.

По-рано Тръмп намекна, че американски войски биха могли да участват в поддържането на мира в Украйна, ако бъде постигнато примирие.

В сесия с въпроси и отговори с президента на Украйна Володимир Зеленски в Овалния кабинет, президентът на САЩ отказа да изключи възможността за разполагане на войски в страната, пише Mirror€