Овен – Син на камъните

Застъпник

През този период небесата ще изливат своята положителна енергия над всички вас. Ще трябва да бъдете благородни, практични и търпеливи. Ще постигате успехи в резултат на упорита работа. Бъдете съпричастни към страданието на околните, проявете загриженост и състрадание. Само така ще може да се усъвършенствате, а оттам и обществото ще стане друго. Защитавайте справедливостта и истината, искрено вярвайте, че нещата и хората могат да се променят към по-добро.

Телец – Дъщеря на камъните

Възможност

Стремите се да придобивате нови знания. Достигате по-високо стъпало на познание и опознаване чрез учение. Пред вас са много нови възможности. Започвате нов етап от живота си. Бъдете сърдечни и благи, вслушвайте се с внимание в гледната точка на околните. Предстоят много нови добри вести.

Близнаци – Кулата

Разрушение

Не обръщате внимание на предупрежденията. Обзело ви е лъжливо чувство за безопасност. В резултат на напрежението вярата ви се разпада. Изправяте се срещу собствените си страхове, повече не можете да отричате истината. Изоставят ви – връзките ви се дестабилизират. Околните изгубват доверие във вас. Пазете се и внимавайте през този период за неочаквани травми или финансови загуби.

Рак – Тройка жезли

Добродетел

През този период ви очакват благоприятни възможности както в търговията, така и в бизнеса. Много от вас ще започнат ново начинание, изградено на солидна основа. Можете да направите вложение в бизнеса, но нека то да е умно и премерено, стремете се към честни сделки. През този период мнозина от вас ще заемат сигурна и стабилна позиция по отдавна наболял въпрос. Оценката ви ще бъде правилна и точна, затова не се бойте – ще постигнете това, което искате. За всички предстои прекрасен период, в който ще можете да се реализирате напълно и да проявите собствения си потенциал. Това е период, изпълнен със сигурност и обезпеченост за всички вас.

Лъв – Асо чаши

Емоции

Поставяте ново начало на любовта и щастието. Всичко ще върви добре. Ще имате изобилие. Възприемчивостта и интуицията, както и артистичността ще са в повече при вас през този период. Може да стартирате нов проект. Ще имате емоционално удовлетворение. Наслаждавайте се на настоящето, бъдещето може да почака.

Дева – Петица жезли

Поражение

През този период ще има много противопоставящи се сили и енергии около вас. Предизвикателството към вашия авторитет и личност ще бъдат огромни. Съревнование, съперничество, борба, красноречие и дебати ще ви съпътстват и ще се опитват да ви изместят от пътят ви сега. Ще бъдете в непрекъснат конфликт с околните и ще трябва да отстоявате позициите си. Ще се създадат много естествени врагове, които ще търсят надмощие над вас. За да оцелеете в тези „битки“, трябва да пришпорите нещата в рамките на възможното. Трябва да постигнете и реализирате идеите си, без да влагате усилие.

Везни – Жрецът

Традиция

През този период ще имате възможност да покажете лидерските си качества. Придържайте се стриктно към традициите, макар и те да са отживели времето си. Спазвайте стриктно всички процедури, ако заемате висок пост. Служете и помагайте на останалите, които търсят мъдростта ви и се нуждаят от вашето познание. Някой, който заема висок пост, може да ви помогне в дадена ситуация. Възползвайте се да впрегнете вашите сили и познания в полза на околните. За много от вас периодът е подходящ за нова връзка или женитба.

Скорпион – Обесеният

Уникалност

През този период ще имате готовност и способност за нови неща и промени. Ще изпитате малко неудобство, но нещата не са чак толкова лоши и не вървят на зле. Ще ви се наложи да жертвате нещо, за да придобиете друго. Целта е пред вас и е близко, но развръзката ще дойде малко по-късно. Не се смесвайте с тълпата, в момента се извършва преразпределение на жизнените енергии и няма да ви се отрази добре. Използвайте необичайни средства за укрепване на здравето и имунитета. Останете сами и нека не ви е грижа за нищо.

Стрелец – Глупакът

Начало

Ентусиазмът, с който пристъпвате, дава началото на даден проект или идея. Предстоят ви нови преживявания, разширяване на хоризонтите, избистряне на целите и идеите ви. Не осъзнавате съществуването на спънки, пристъпвате с огромен оптимизъм. Неопитността и безстрашният ви подход могат да ви бъдат от полза. Вдъхновявате околните с енергичността си.

Козирог – Асо жезли

Страсти

Това е период на силни страсти. Започва ново начало за вас. Ще се раждат нови идеи, предстоят ви нови начинания. Това е времето, в което да започнем всичко. Сега! Ще се чувствате, сякаш някой отвътре ви възпламенява и ви дава енергия за действие. Авантюри, любов, секс, жизненост и надделяваща сила ще ви съпътстват през този период. Внимавайте обаче с агресията, която също ще бъде много силна. Дръжте я под контрол.

Водолей – Син на чашите

Търсач

През този период внимавайте да не изпаднете в плен на емоционалния стрес. Ще бъдете дезориентирани, объркани какво действие да предприемете, къде и кога. Няма да знаете по кой път да поемете и ще се чувствате тотално объркани. Изтощението ще ви кара да бъдете несигурни в себе си. Творческото въображение ще бъде хаотично и нецеленасочено. Периодът е подходящ за отпуска и забавления. Оставете организма ви да си почине след дългия и упорит труд, който сте положили в миналото.

Риби – Десетка чаши

Успех

Чувство за пълноценност, задоволство и блаженство ще ви съпътстват през този период. У дома ще намирате сигурност, спокойно и приятно съществуване. Чувствате се емоционално задоволени. Радвате се на продължителен успех.