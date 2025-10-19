Овен – Двойка мечове

Мир

Примирие, баланс и хармония очаквайте през този период. Ще можете да си починете след тежката работа. Обременителните задължения са в миналото. Предстои ви период на примирие и разрешаване на доскорошни конфликти. Починете си и се наслаждавайте на спокойствието, което ви обзема.

Телец – Шестица жезли

Победа

Поставяте си високи цели. Напредъкът се дължи на личните ви усилия, които полагате през този период. Вдъхновявате околните с действията си и непреклонността ви пред пораженията. Напредъкът е пред вас и ще се дължи изцяло на упорития труд, който полагате. Чувствате повишена енергия и прилив на сили, които ви носят доволство и реализация.

Близнаци – Четворка мечове

Перфектност

Период, подходящ за почивка и отдих. За някои от вас това е отмора след дълго боледуване или период на възстановяване. Край на лечението, заточението и усамотението. Оставяте всичко лошо настрана и възстановявате енергията си. Ум, тяло, сърце и дух се обединяват в едно, за да се възродите изцяло.

Рак – Осмица мечове

Вмешателство

Чувствате, че нещо ви спира, като че ли сте в капан. Намирате се в неизгодно положение. Не можете да избегнете трудната ситуация. Налага се да разчитате на преценката на другите. Трябва да положите усилия и да бъдете по-смели, за да избягате поне временно от ситуацията. Пазете се от клевети, бедствие и разкаяния, внимавайте да не ви сполети някакво нещастие.

Лъв – Дяволът

Изкушение

През този период много внимавайте. Нищо няма да бъде такова, каквото изглежда. Пазете се от лошо стечение на обстоятелствата, фалшиви взаимоотношения, трудности и лъжливи хора, които преследват собствените си интереси, алкохол и упойващи вещества. Очакват ви трудности и въпреки че си мислите как сте на прав път, всъщност вървите в обратна посока. Във въздуха витае атмосфера на всеобща безпомощност и безнадежност. Липсват възможности за каквото и да е. Така че спрете за малко. Вземете си отпуска, отдайте се на семейството и любимите хора. Внимавайте с алкохола и упойващите вещества.

Дева – Десетка мечове

Разруха

Предстои ви кулминация и краят на един етап от живота ви. Силните вражди от миналото, вътрешната борба, която сте водили, подпалват изострения конфликт. Маските се свалят, конфликтът води до разрушаването на стария ред. Не се безпокойте, краят на един цикъл ознаменува началото на нова ера.

Везни – Магьосникът

Трансмутация

Притежавате увереност, необходима за да поемате рискове и да дадете насока на съдбата си. Трансформирате задачите и живота си към по-добро във всичко. Проявявате остър интелект, оригиналност и развито въображение. Всичко ще ви се случва като че ли от само себе си. Оказвате влияние на околните и ги вдъхновявате да постигнат най-доброто. Владеете изкуството на промяната, познанието и творчеството. Прекрасен период за всички вас.

Скорпион – Вселената

Цялостност

Успешен край на едно начинание. Чувствате се удовлетворени, обаче имате желанието да повторите този успех. Възприемате себе си по нов начин, откривате себе си, сливате се с душата си. Сега берете плодовете на своите усилия и се чувствате доволни от успеха. Това ви прави щастливи и уверени в себе си.

Стрелец – Баща на чашите

Бащинство

През този период ще трябва да мислим първо за себе си, а после за всички останали. Сега е времето, в което трябва да бъдем идеалисти. Използвайте всеки случай да бъдете в светлината на прожекторите. Нека хората около вас да ви възхваляват, защото го заслужавате заради вашите постижения. Обърнете особено внимание на любовта, бъдете добри любовници. Недейте да пресмятате толкова какво получавате и какво не. Не крийте своите чувства, а просто покажете на половинката си, че ще преминете през всякакви изпитания, за да сте заедно.

Козирог – Четворка мечове

Примирие

Изпипвайте всичко до последния детайл. Обръщайте внимание и на най-малките подробности, за да не съжалявате после. Бъдете перфектни както в облеклото си, така и в работата си. Само така ще имате успех и ще се доберете до повишението, което отдавна ви чака и сте заслужили със своята всеотдайност и себераздаване на всички нива. Бъдете спокойни, позитивни и уверени. Не разрешавайте на никого да ви обвини в немарливост и незаинтересованост. Постарайте се да бъдете перфектни!

Водолей – Десетка камъни

Богатство

Предпазливостта и дискретността са вашите спътници през този период. Прозорливостта ви гарантира успех. Оставате верни на ценностите си. Постигате целите си, като проявявате добро отношение към другите. Изпълнявайте плановете си докрай. Получавате и се наслаждавате на популярност, постигната с дипломация и търпение. За много от вас ще има парични постъпления.

Риби – Четворка чаши

Смесени емоции

Всичко изглежда скучно и изхабено. Имате желание да продължите напред, но не знаете накъде точно. Изпитвате противоречия за всичко. Очаквате някой да ви стимулира отвън, някой да ви подаде ръка и да ви извади от чувството на затвореност, което ви е обзело. Пътят към нещо по-добро ви изглежда трънлив и труден. Нещата ви изглеждат много по-трудни, отколкото са в действителност.