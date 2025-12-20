П ланирайте пътувания по празниците, излизате от лична година 5-ца, която ви е отворила нови пътища и посоки, така че посетете тези, които отдавна ви очакват. На 20 януари навлизаме в годината на Огнения кон и за огнените кентаври родени през 1966 г. настъпва време за изява и старт на нова програма. В 6-цата на 2026 някой ще срещне любовта, а друг ще осъществи престижни и успешни делови връзки. От 14 юни до 9 юли се активизирате и в любовта, а към 12 август сте на прага на изгодни фирмени предложения, които може да пременят работата и деловата ви програма. Отлагайте почивката за преди или след това. Планирайте за тази година преход в желаната семейна среда с брак и предбрачен договор, определете приоритетите, не протакайте промените и изисквайте повече от другите и от себе си. Сега е моментът да се излезе от положението на задържане, на лично и професионално неудовлетворение. На 1 януари 2026 Меркурий е в съвпад със Слънцето ви, път ще се отвори, предложения за съвместна работа и бизнес може да се очакват.

Родените днес ще са активни личности, ще се занимават и с различни спортове, които усъвършенстват не само тялото, но и духа. Отрано открийте талантите им, но се стремете да не се товарят прекалено, особено със спортове, натоварващи краката. Притежават изключителна интуиция и диагностичен талант, а за тези, които имат и „географски“ език, ще се отвори кариера и като дегустатори на напитки и вина. Родените на изгрева ще живеят далече от дома, но по възможност да избягват страни с конфликти. Родените на обед може да станат световноизвестни със своя лична методология, но в детството ще имат проблеми в семейството. Родените на залеза имат тенденция за няколко брачни връзки. Родените около 5-15 юли ще са важни спонсори и покровители в живота им. За тях е вероятна и имиграция.

Овен 21 март – 20 април

Ден за размисъл, не позволявайте да ви въздействат, не променяйте плановете си особено под чуждо въздействие и натиск. Ограничете контактите. На зазоряване Луна и Венера са в съвпад и дано се събудите до любимите хора. Утре Слънцето навлиза в конфликтния ви Козирог, не замествайте колега, ще си имате неприятности и проблеми у дома. В първите часове на 20-и е новолунието в Стрелец, но на 21-и в 15:04 ч. по Гринуич Слънцето вече навлиза в конфликтния ви Козирог. На 21 - 22-и не се занимавайте с важни инициативи и нищо ново не започвайте. За 23-и планирайте пътувания към приятни места и хора. На Бъдни вечер очаквайте гости, които може да останат и за Коледа. 26-и е конфликтен.

Телец 21 април – 20 май

Съвпадът на Луна и Марс от Козирог ще ви зареди с адреналин, ще ви направи дейни, активни и решени да постигнете нещо, което в миналото е останало недовършено или недоизказано. Ще се представите на ниво на делови и лични срещи, ще разрешите проблема и ще стопите дистанциите. Родените в първата декада са в перфектна позиция и в любовта. На 20-и Луната навлиза в хармоничния ви Козирог. На 21-и и Слънцето ще я последва, а на 24-и и Венера ще се включи в техния хор, който ще ви припява приятно, ще ви води на още по приятни места и ще ви носи удовлетворение. Навлизате в силен период, урежда се пътуване и гостуване, но на 23 - 24-и идват затрудняващи промени. На 25 - 26-и запазете неутралитет.

Близнаци 21 май – 21 юни

Луната излиза от примката на новолунието, което е засегнало негативно повече родените след 10 юни. До края на деня съставете нова програма за действие, планирайте реформи, съгласувайте с близки и партньори важните си действия до Бъдни вечер. От утре и една забрана или притискане ще отпаднат и ще може да направите планираните в момента крачки. От 20-и Луната навлиза в Козирог и вече не ви гледа в опозиция. Отварят се възможности за пътувания, за нов избор на посока и цел до Бъдни вечер, но след това на 25-26-и може да изживеете притеснителни моменти. От 21-и и Слънцето вече няма да ви гледа в опозиция и в следващите дни ще направите решителни крачки и ще водите равностойни преговори.

Рак 22 юни – 21 юли

Днес родените в първата декада ще се сблъскат с трудности при пътувания и организиране на роднински и колегиални сбирки по празниците. Срещате обединена опозиция от свои и чужди и ще се наложи да направите нежелани компромиси. Не предприемайте рискови крачки, особено ако не са съгласувани с близки и партньори. Не започвайте нищо ново. С навлизането на Луната в знака на опозицията ви Козирога навлизате в труден и рисков период. На 21-и и Слънцето вече е в Козирог, а на 24-и и Венера ще го последва. Така заедно с Марс всички те ще ви вкарват в преразход на сили и средства, ще се налага да обслужвате другите и дано намерите и за себе си покой и упование. 25 - 26-и ще са дни на късмет и сила.

Лъв 22 юли – 22 август

Днес Луната е в съвпад с Венера, Слънце и Марс, новолунието ни оставя на тъмно с любовта, със споделените и несподелени страсти и очаквания. Изчистете отношенията си, предстоящите празници винаги утежняват любовния ни и светски живот, особено ако нещо се скрива, а друго само се прикрива. В трудна позиция са тези, които винаги остават да чакат. От 20-и Луната, а от 21-и и Слънцето вече не ви дават подкрепа. В огнените знаци ще остане единствено Меркурий и това е знак, че трябва да се съсредоточите активно върху пътуванията и бизнес инициативите. На 23 - 24-и ограничете контактите до минимум, изолирайте се от светския шум и ще си спестите неудобства. На 25 - 26-и не правете публични изказвания.

Дева 23 август – 22 септември

Родените в първата декада днес владеят положението, получават видима и невидима закрила и разбират накъде ще задуха вятъра на промяната. От утре животът ще ви предложи водеща роля в личен и служебен план, затова изгответе си от днес точна план-програма за действие, за да отговорите на очакванията на близки, колеги и шефове. Късметът е с вас. В тази седмица се натрупват положителни сили, които целенасочено ще действат в изгодна за вас посока. На 20-и Луната, на 21-и Слънцето и на Бъдни вечер Венера ще навлязат в знака на хармоничния ви Козирог и ще ви дадат цялата си подкрепа за личните ви инициативи по празниците. Някой ще получи повишение и награди, но на 25-26-и ще срещате и опозиция.

Везни 23 септември – 22 октомври

Луната навлиза в Козирог и до вечерта среща Марс. За родените в първата декада това е знак за предстояща буря в отношенията. Три дни работата и семейните ви задължения ще са противопоставени, напрежението ще ескалира, ако заявите, че имате служебен ангажимент. Измъкнете се от наложени задължения, особено ако някой отново се опитва да ви прецака. Навлизате в труден и рисков период. Луна, Слънце и Венера навлизат в знака на конфликтния ви Козирог съответно на 20 - 21-и и 24-и и на главата ви ще се струпа цялата изостанала и недовършена работа. Не поемайте странични ангажименти, кой както може ще ви затрудни и ощети. 23 - 24-и носят щастливи мигове, но на 25 - 26-и ще се почувстват липсите.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Луната е в съвпад с Венера, Слънце и Марс. Емоциите ни водят, усеща се особена възбуда, движите се в посоката, в която преди сте си забранявали. Оставете интуицията да ви води, яжте само това, което ви се дояде и идете на среща с тези, които са ви близки на сърцето. Не правете нищо по задължение. Отделете полезното от вредното и бъдете с любимите. 20-и е един магичен ден, в който интуицията ви е на високо ниво, планираното ще се осъществи и проблемите ще започнат да се решават. 21-и изисква цялата ви настойчивост и активност. Не се отказвайте от нищо. На 22-и ръководите нещата до обед, а после друг ще ви води за носа. На 23 - 24-и останете в тесен приятелски кръг. Коледният дух на 25 - 26-и ви носи късмет.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Новолунието е слабо енергиен момент, а и ресурсите ви също са на привършване след голямото пазаруване за празниците. Останете за момент насаме, направете си равносметка и план за действие. Разпределете средства и отговорности и не поемайте всички тежести върху себе си. Може да се откажете от някои екстри, но по добре се откажете от вреден навик. На 20-и рано сутринта с новолунието в Стрелец, Луната напуска вашия знак, а на 21-и и Слънцето си отива. И като е тръгнало така, на 24-и и Венера ще го последва, оставяйки ви насаме с Меркурий, който единствен ще се разпорежда, ще насочва амбициите и мислите ви към пътувания и последни шансове за печалби. На 25 - 26-и ще се почувствате ощетени.

Козирог 22 декември – 20 януари

Луната навлиза в Козирог и веднага попада в прегръдките на Марс. Аспектът ни заражда с емоционална агресивност, с нетърпение и с нежелание да се съобразяваме с чуждото мнение. В такъв момент някой „ще изплюе камъчето“, ще каже и направи това, което отдавна мисли, но все се съобразява да не нарани друг. Днес пътуваме в различни посоки. На 20-и Луната навлиза в Козирог, а на 21-и в 15:04 ч. по Гринуич и Слънцето ще я последва. Започват промени, отговорностите ще ви натежат, но за Бъдни вечер и Венера ще навлезе в Козирог, ще ви зарадва с любов и с присъствието на тези, които обичате. 22 - 23-и ще зададат новата програма в бизнеса, а на 25 - 26-и се заемете с планиране на новите инициативи.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Денят ще дойде с промени, които ще имат дълготрайно влияние. Преди да направите важната крачка, обмислете добре нещата и си направете стройна програма. Луната излиза от примката на новолунието и дава нови насоки в отношенията и усещанията ни за света и другите. Ще се събудите с ясното усещане кое е добро и кое е вредно за вас. Съобразете се. На 20 - 21-и предстоят планетни трансформации, които ще определят новите посоки в живота ви. Навлизате в сатурнова дупка с навлизането на Слънцето в Козирог. 23-и идва с предложения и нови отговорности, но част от старите отпадат. От 24-и и Венера навлиза в Козирог и ви среща с любовта по съседски и приятелски. 25-и идва с промени, а 26-и ги затвърдява, няма мърдане.

Риби 19 февруари – 20 март

Ще се събудите с ясното усещане къде ви е мястото, какво е полезно или вредно за вас. Доверете се на интуицията и няма да сбъркате. Отминава стресиращото за родените в третата декада новолуние в Стрелец. Отпадат забрани за пътувания, а някой получава и нови покани за гостуване по празниците. Уплътнете програмата си максимално, бъдете активни в утрешния ден. След 20 - 21-и Луна и Слънце вече ви гледат в хармонични аспекти. Но 22-и отново ще ви предложи фатално привличане, на което трябва да устоите. Каквото отложите за 23-и, ще мине на ниво, празнувайте с колегите, а 24 - 25-и запазете за най-близките. На 24-и не пътувайте късно вечерта, останете с преспиване. На 25 - 26-и Луната от Риби ще ви пази и покровителства.

Неда Иванова