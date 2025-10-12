Овен – Асо мечове

Познание

През този период кристално-ясната мисъл ще ви помогне да откриете отговорите на въпросите, които ви мъчат от дълго време. Вникнете в реалността, пробийте си път към истината през царството на хаоса. Проявете интелекта си и използвайте силата на ума си. Изпипвайте детайлите, само така ще получите просветление на съзнанието и мисълта. Много от вас могат да стигнат до истини и заключения, за които дори не са и подозирали преди.

Телец – Дъщеря на камъните

Възможности

Стремите се да придобивате нови знания. Достигате по-високо стъпало на познание и опознаване чрез учение. Пред вас са много нови възможности. Започвате нов етап от живота си. Бъдете сърдечни и благи, вслушвайте се с внимание в гледната точка на околните. Предстоят много нови добри вести.

Близнаци – Магьосникът

Трансмутация

Притежавате увереност, необходима, за да поемате рискове и да дадете насока на съдбата си. Трансформирате задачите и живота си към по-добро във всичко. Проявявате остър интелект, оригиналност и развито въображение. Всичко ще ви се случва като че ли от само себе си. Оказвате влияние на околните и ги вдъхновявате да постигнат най-доброто. Владеете изкуството на промяната, познанието и творчеството. Прекрасен период за всички Близнаци.

Рак – Тройка мечове

Траур

През този период ще изпитвате умора вследствие на хода на нещата. Няма да сте съгласни с близките си и ще изпитвате разочарование от тях. Пазете се от съперничество и не се поддавайте на егото си. Ще ви се струва, че всичко е тъжно, нерадостно и мрачно. Природата спи, вие сте изморени от предишния период, струва ви се, че небето плаче. Емоционалната болка, която изпитвате, е вследствие на раздяла с близки хора или приятели. Чувствате се разпокъсани и унили. Въпреки всичко едно закъсняло и отложено действие ще ви върне отново към живота, който ще закипи с пълна сила в следващите дни.

Лъв – Седмица камъни

Поражение

Предстои един неспокоен период. Внимавайте да не изпуснете главното и това да предизвика проблеми в работата ви. Пазете се от лоши инвестиции, депресия, банкрут, загуба на недвижим имот. Не е добре да правите каквито и да е сделки през този период. Ще чувствате една инертност и слабост в себе си, внимавайте да не превърнете това безсилие в жестокост или грубост. Приемете, че това е период, в който ще тъпчете на едно място и не предприемайте нищо съществено. Внимавайте – нещата, които сте постигнали и създали, да не се разрушат или загубят. Не се отчайвайте, изчакайте периодът да премине и продължавайте напред.

Дева – Обесеният

Уникалност

През този период ще имате готовност и способност за нови неща и промени. Ще изпитате малко неудобство, но нещата не са чак толкова лоши и не вървят на зле. Ще ви се наложи да жертвате нещо, за да придобиете друго. Целта е пред вас и е близко, но развръзката ще дойде малко по-късно. Не се смесвайте с тълпата, в момента се извършва преразпределение на жизнените енергии и няма да ви се отрази добре. Използвайте необичайни средства за укрепване на здравето и имунитета. Останете сами и нека не ви е грижа за нищо.

Везни – Майка на жезлите

Творец

През този период ще бушуват всички енергии и на небето, и на земята. Ще бъдете творци, любовници, съзидатели, лечители, но първо ще трябва да разрушите всичко старо и да се отървете от него. Вървете по своя път и не бъдете съпричастни към другите, защото той е предначертан от съдбата и трябва да го следвате. Приемайте нещата такива, каквито са, имайте самочувствие, че с всичко ще се справите. Може пред вас да се разкрият много истини, които не сте знаели до този момент. Ако възникнат проблеми, действайте светкавично и мълниеносно и проявете абсолютна безкомпромисност.

Скорпион – Дъщеря на чашите

Връзка

През този период ще получите полезна информация за някакво събитие, свързано със сферата на чисто земните проблеми. Това може да са новини за имот или за бременност, или бъдещо раждане – все от този сорт. Вашите способности, най-вече интуицията, ще са много развити. Може да започнете нова връзка и да проявите неочаквани за вас дарби. Това е прекрасен период за писатели и поети, родени под вашия знак.

Стрелец – Императрицата

Женственост

Излъчвайте жизнерадост, сексапил, женственост. Бъдете Жена на 100 процента и пръскайте светлина, любов и доброта. Покажете на всички душевната си красота и хармония, които струят от вас през този период. Бъдете самата себе си и не се поддавайте на ласкателства и заблуди. За всички от зодията: Внимавайте с хора, които познавате отдавна и ви ласкаят непрекъснато. Не им се доверявайте.

Козирог – Отшелникът

Отражение

През този период търсете истината, събирайте мъдрост. Ще трябва да се вслушате в словото на околните. Ще трябва да се оттеглите от любовните авантюри и да се усамотите, за да направите равносметка на досегашния си живот. Трябва да отсеете истинското и трайното от фалшивото и преходното. Стремете се към мъдрост, просветление на душата и вътрешно умиротворение. Вслушвайте се в интуицията си, тя ще ви покаже как да разрешите малките проблеми на ежедневието. През този период всички трябва да обърнат внимание на себе си.

Водолей – Син на жезлите

Обаяние

През този период енергията буквално ще блика от вас. Ще имате много авантюри, предстоят бързи промени. В действията си ще бъдете абсолютно непредсказуеми. Отворени сте за предизвикателствата на живота. Оптимизъм, възторг и опиянение от даровете на живота ще ви съпътстват през този период.

Риби – Императорът

Създаване

Период, в който управление, власт, авторитети и всякакви теми, свързани с правната страна на нещата, ще имат превес във вашия живот. Ако вече сте постигнали нещата, които искате, сега идва времето, в което ще трябва да си извадите всички необходими документи и разрешителни, за да сте спокойни и чисти пред закона. През този период е нужно човек да вземе важно решение, да се лиши от нещо, да спре да се опитва да успее в дадена посока. Ако сте започнали частен бизнес и нещата не вървят особено добре, сега е времето да разберете, че само затъвате и е време да спрете. За тези, които са безработни, периодът ще е благоприятен, ще си намерят работа. Изобщо фокусът през този период е върху професионалния път.