Овен – Четворка чаши

Смесени емоции

Всичко изглежда скучно и изхабено. Имате желание да продължите напред, но не знаете накъде точно. Изпитвате противоречия за всичко. Очаквате някой да ви стимулира отвън, някой да ви подаде ръка и да ви извади от чувството на затвореност, което ви е обзело. Пътят към нещо по-добро ви изглежда трънлив и труден. Нещата ви изглеждат много по-трудни, отколкото са в действителност.

Телец – Син на жезлите

Обаяние

През този период енергията буквално ще блика от вас. Ще имате много авантюри, предстоят бързи промени. В действията си ще бъдете абсолютно непредсказуеми. Отворени сте за предизвикателствата на живота. Оптимизъм, възторг и опиянение от даровете на живота ще ви съпътстват през този период.

Близнаци – Баща на чашите

Бащинство

През този период ще трябва да мислим първо за себе си, а после за всички останали. Сега е периодът, в който трябва да бъдем идеалисти. Използвайте всеки случай да бъдете в светлината на прожекторите. Нека хората около вас да ви възхваляват, защото го заслужавате заради вашите постижения. Обърнете особено внимание на любовта, бъдете добри любовници. Недейте да пресмятате толкова какво получавате и какво не. Не крийте своите чувства, а просто покажете на половинката си, че ще преминете през всякакви изпитания, за да сте заедно.

Рак – Осмица камъни

Познание

Подходете към нещата разумно и направете интелигентен избор. Потърсете отговора на вашите въпроси в древната мъдрост. Вгледайте се по-внимателно в нещата, вложете страст и емоции. Използвайте всички ресурси, с които разполагате, за да успеете. За някои от вас това ще е период на учение и придобиване на нови знания. Ще бъдете творчески гений с отлични умения, ерудиция и скромност.

Лъв – Осмица чаши

Провал

Чувствате се неспособни да действате през този период. Отказвате се от успеха и сте пред емоционален срив. Давате повече, отколкото получавате и това ви води до загуба на надежда. Плановете ви пропадат заради вашето нежелание да се справите с проблемите. Партньорите ви и хората около вас се отмятат от дадените обещания. Чувствате се съкрушени и уморени от всичко. Проблемите са скрити под повърхността. Това е периодът, в който трябва да решите дали да потеглите в нова посока или да оставите нещата такива каквито са.

Дева – Деветка жезли

Мощ

Голяма сила, вътрешна твърдост, добре укрепена позиция - това са само някои от нещата, които са важни за вас през този период. Изпитвате чувство за сигурност. Осъзнавате, че сега е най-точното време за почивка. Вярвате в победата, независимо от моментната ситуация. Изчаквате следващото начинание и предизвикателство, които ще ви предложи съдбата.

Везни – Десетка камъни

Богатство

Предпазливостта и дискретността са вашите спътници през този период. Прозорливостта ви гарантира успех. Оставате верни на ценностите си. Постигате целите си, като проявявате добро отношение към другите. Изпълнявайте плановете си докрай. Получавате и се наслаждавате на популярност, постигната с дипломация и търпение. За много от вас ще има парични постъпления.

Скорпион – Тройка чаши

Излишък

През този период бурно ще изразявате емоциите си. Много от вас ще започнат да обсъждат чувствата и мислите си с близък за вас човек. Ще се чувствате уникални, но ще трябва да правите компромиси с близките и обкръжението ви. Те ще очакват да чуят от вас думи на съчувствие. Един проблем, който отдавна ви притеснява ще се разреши неочаквано. Ще се чувствате здрави, щастливи и емоционално излекувани. Някои от вас може да имат покана за мило семейно тържество.

Стрелец – Колесницата

Сила на волята

Необходимо е голямо усилие и твърдост от ваша страна. Осъзнайте, че притежавате възможност да мобилизирате своята воля за поразителни резултати. Дайте си сметка дали целта наистина си заслужава вашите усилия. Очакват ви издигане и успех, но не се главозамайвайте. Дръжте егото си под контрол. Престанете да се опитвате да държите всички и всичко под контрол.

Козирог – Четворка жезли

Перфектност

Изпипвайте всичко до последният детайл. Обръщайте внимание и на най-малките подробности, за да не съжалявате после. Бъдете перфектни както в облеклото си, така и в работата си. Само така ще имате успех и ще се доберете до повишението, което отдавна ви чака и сте заслужили със своята всеотдайност и себераздаване на всички нива. Бъдете спокойни, позитивни и уверени. Не разрешавайте на никого да ви обвини в немарливост и незаинтересованост. Бъдете перфектни!

Водолей – Тройка жезли

Добродетел

През този период ви очакват благоприятни възможности както в търговията, така и в бизнеса. Много от вас ще започнат ново начинание, изградено на солидна основа. Можете да направите вложение в бизнеса, но нека то да е умно и премерено, стремете се към честни сделки. През този период много от вас ще заемат сигурна и стабилна позиция по отдавна наболял въпрос. Оценката ви ще бъде правилна и точна, затова не се бойте - ще постигнете това, което искате. За всички предстои прекрасен период, в който ще можете да се реализирате напълно и да проявите собствения си потенциал. Това е период, изпълнен със сигурност и обезпеченост за всички вас.

Риби – Асо чаши

Емоции

Започвате и давате ново начало на любовта и щастието. Всичко ще върви добре. Ще имате изобилие. Възприемчивостта и интуицията, както и артистичността, ще са в повече при вас през този период. Може да стартирате нов проект. Ще имате емоционално удовлетворение. Наслаждавайте се на настоящето, бъдещето може да почака.

Маг Розали

