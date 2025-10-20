Н а 21 октомври мнозина ще могат да видят метеорен дъжд, който няма да бъде засенчен от ярката луна поради предстоящото новолуние. Всички също така ще усетят влиянието на Везни, но има и някои нюанси.

Новолунието във Везни ще премине в небето - моментът, в който Слънцето и Луната се съединяват, за да въведат нов лунен цикъл. Това означава, че е време за обновление, лекота и ново начало.

Везни са знакът на хармонията, взаимоотношенията и красотата. Всичко, свързано с партньорство, вътрешен баланс, комфорт и естетика, излиза на преден план. Ако искате по-малко бързане и повече хармония, за да бъдете в пълноценна връзка със себе си, с любимите хора и със света – това за вас е идеалното време.

Везни се управляват от Венера, планетата на любовта и добрия вкус. Следователно енергията на този ден ще бъде особено нежна и креативна. Във въздуха витае желание да се сключи мир, да се украси дома ви, да се подреди и просто да се направи животът по-красив – не само отвън, но и отвътре.

Ако напоследък сте живели на върха на силите си, без релакс или без да полагате грижа за себе си, сега най-накрая можете да си поемете дъх и да разпознаете къде в живота ви има твърде много напрежение. Новолунието ще ви позволи да се рестартирате и ще ви даде шанс да възстановите всичко, но по по-спокоен и осъзнат начин.

Как новолунието във Везни на 21 октомври 2025 г. ще повлияе на зодиакалните знаци?

Овен

Везни са вашата противоположност, така че това новолуние акцентира върху темата за взаимоотношенията. Слушайте повече партньора си, отколкото вътрешния си критик, който иска да започне спорове и да ескалира страстите. Честността и нежността са вашите най-големи съюзници сега.

Телец

Ще почувствате прилив на вдъхновение. Ако искате да направите света около вас по-комфортен, доверете се на себе си! Обновете интериора си, намерете си красиво ново хоби и си прекарайте релаксиращ ден. По принцип продължете с обичайната си рутина. Освен това вечерта е идеална за среща и романтична вечер.

Близнаци

Настроението днес ще бъде романтично и безгрижно. Идеално време за флирт, срещи, общуване и нови проекти. Не бързайте - просто се насладете на начина, по който се развиват нещата. Препоръчително е също да започнете сутринта с някаква активност, независимо дали е джогинг в парка или кратка йога сесия.

Рак

Новолунието ви зове у дома – буквално. Създайте уютна атмосфера, съсредоточете се върху семейството си и организирайте вечер на сърдечни разговори. Това ще възстанови вътрешния ви баланс и същевременно ще ви свърже отново с любимите ви хора, на които винаги им липсвате.

Лъв

Важно е да се изразявате, но по-нежно от обикновено, а околните също ще искат да блеснат. Споделете вниманието си с тях – и ще получите отговор, вдъхновение и подкрепа. Не бъдете алчни само за да блеснете още по-ярко, когато наистина е важно.

Дева

Звездите съветват този земен знак да подреди финансите и плановете си. Не се претоварвайте – просто подредете всичко и приоритизирайте това, което е наистина важно. Може би вашият ред се е превърнал в неспокоен хаос през последните месеци – и новолунието е идеалното време да поправите това.

Везни

Това е вашето новолуние – вашата лична астрологична Нова година. Чудесен момент е да си пожелаете нещо, да промените имиджа си или просто да започнете наново. Вслушайте се в себе си, помислете за ключовите промени, за които досега само сте мечтали, и се движете в правилната посока с подкрепата на звездите.

Скорпион

Ще почувствате нужда да се освободите от нещо старо. Може би това е връзка, която отдавна е изчерпала своя път, или просто някакво вътрешно напрежение. Направете крачка към лекотата и се опитайте да не се паникьосвате. Да, ще има много емоции, но освобождаването си заслужава.

Стрелец

Съсредоточете се върху хората около вас – приятелите и колегите ще ви донесат ново вдъхновение. Това е отлично време за съвместни планове, творчество и обмен на идеи. Отличен ден за започване на проект. Планирайте пътуване или помислете къде да прекарате следващите шест месеца.

Козирог

Новолунието насочва вниманието към кариерата ви. Може да ви бъде предложено сътрудничество или хубав проект. Ключът е да избягвате да поемате твърде много задачи, а вместо това да намерите баланс между работа и почивка. Затова не забравяйте да прекарате вечерта релаксирайки: отидете на кино, прочетете книга, която отдавна отлагате, любувайте се на красивото есенно небе.

Водолей

Ще жадувате за новости - пътувания, учене, нови преживявания. Всичко, което разширява хоризонтите ви, е особено благоприятно сега. Просто не бягайте от интуицията си - тя ще ви покаже правилния път. Би било полезно и да си купите нещо ново и практично днес, независимо дали уютен пуловер, нещо от вашия списък с желания или меко спално бельо.

Риби

Това новолуние ви помага да се освободите от вътрешни тежести. Оставете миналото да отмине нежно и без излишна драма. Поглезете се с ден на грижи: почивка, искрени разговори и малко спокойствие. Хапнете пица тази вечер, докато гледате любимия си сериал, и се отбийте у някого за по чашка, за да стоплите и душата си.

Набележете си цели

Помислете за намеренията си: какво искате в любовта, приятелството, бизнеса и хармонията;

Определете си ден за красота – от нова прическа до уютно пренареждане;

Сключете примирие с някого, с когото отдавна враждувате, преговаряйте и слушайте;

Помислете как да възстановите баланса между работа и почивка;

Най-добре е да не спорите, да доказвате своята гледна точка на всяка цена;

Добре е също така да не правите прибързани ходове или импулсивни покупки;

На следващо място – не жертвайте интересите си в името на илюзорното „така ще бъде по-добре“;

Не стартирайте мащабни проекти, не подписвайте важни договори.

Пикът на Орионидите – между 2 и 12 ноември

Метеоритният дъжд Ориониди през 2025 г. ще е активен до 22 ноември. Добрата новина: пикът ще настъпи точно около новолунието (много близо до него), което означава, че небето ще бъде почти напълно тъмно - Луната ще изчезне почти напълно, което ще направи метеорите по-видими. При оптимални условия се очаква да се видят до 20 метеора на час.

Този поток е създаден от частици от Халеевата комета и е един от акцентите на есенното небе. Няма специфично астрологично тълкуване на това явление, но има определена символика: в края на краищата, когато падат звезди (или нещо подобно за нас на Земята), е време да си пожелаем нещо. Така че, в комбинация с новолунието тази красота би трябвало да вдъхнови всички за ново начало или за зимен маратон на дъгите, за да започнат да реализират целите си преди Нова година.

Хората стават все по-стресирани и тревожни

Тревогите, стресът и гневът са се увеличили в световен мащаб през последните десет години според международен доклад, цитиран от ДПА.

Почти четирима от всеки десет анкетирани възрастни посочват, че са изпитвали силни тревога или стрес предишния ден. Проучването "Състоянието на емоционалното здраве в света през 2025 г." е проведено от Института "Галъп" сред хора на възраст над 15 години в 144 страни и региони. През 2024 г. 39 процента от възрастните по света посочват, че са имали много тревоги предишния ден, докато 37 процента съобщават за стрес. Това включва особено висок брой хора в страни, засегнати от конфликти.

Въпреки че средните стойности на тревожност са намалели леко в световен мащаб през 2024 г., връщайки се до нивата отпреди пандемията, те остават с 5 процентни пункта по-високи, отколкото през 2014 г.

Физическата болка (32 процента) се е увеличила с два процентни пункта в сравнение с предходната година. Тъгата (26 процента) и гневът (22 процента) не са показали промяна в сравнение с предходната година. Всички стойности за негативни чувства обаче са по-високи, отколкото преди десетилетие. В световен мащаб жените съобщават за повече тъга, тревоги и физическа болка от мъжете.

Кристи Красимирова