С поред запознати още в навечерието на тази есен на Балканския полуостров се наблюдава небивало нашествие на мечки, и то не само в традиционните им обиталища – Карпатите, Стара планина, Рило-родопския масив, Динарските планини. Несмелите обяснения на специалистите се ограничават с необичайното нарастване на популацията на вида, обусловено от защитения статут на животното, съкращаването на хранителната база в резултат на повсеместната суша, интензивното навлизане на хора в обиталищата на мечките, в т.ч. туристи, привлекателността на човешките селища като място за лесно набавяне на храна в този критичен предзимен период и др. От друга страна, националните програми за опазването на вида и предотвратяването на конфликтните точки с човека, където ги има, са тромави и неефективни.

Методика

Много често порочна се оказва и методиката за таксация на животните, която предоставя на обществеността и специалистите занижени стойности на популацията, което прави всички последващи действия неефективни. Така че нерадостният извод е – човешките дейности по регулиране на мечата популация на Балканите и респективно у нас са причината за взривното нарастване на броя на мечките и превръщането им в рисков фактор за човешките общности в планинските райони и не само.

На някои места в Родопите членовете на ловните дружинки твърдят, че броят на мечките в землищата на съответните села е по-голям от броя на ловците в дружинките – като например в Славейно, в Чурен и другаде. Мечките разоряват пчелини, нападат кошари.

Във Флорина, Гърция, голяма трагедия застигна фермер от селището Нимфео, Северна Гърция. Мечка е нахлула в неговата ферма и е разкъсала 15 овце, съобщиха гръцката агенция АНА-МПА и БТА. В резултат на нападението са убити 15 овце. Районът на Флорина и планината Вици е известен с наличието на кафяви мечки. Местните власти и природозащитните организации често предупреждават за инциденти, свързани с нападения на мечки, които търсят храна в близост до населени места.

Нападения

Възрастен мъж е настанен в болница с тежки наранявания, след като е бил нападнат от мечка в двора на дома си в планинското гръцко село Долиани, в района на Загори. Според гръцките медии атаката се е случила, докато мечката е търсела храна. Нападението е станало в момент, когато мечката е нахлула в имота на пострадалия. Чувайки виковете му за помощ, съседи се притекли незабавно и открили мъжа да кърви на земята. Той веднага е бил транспортиран с линейка до университетската болница в Йоанина, където е настанен за лечение.

Жителите на Загори споделят, че появата на мечки в планинските села в региона става все по-често явление. Въпреки че мечките редовно нанасят щети на реколтата, местните определят това нападение като безпрецедентно и особено тревожно. Според информация от гръцките медии властите призовават жителите да бъдат изключително внимателни и да вземат мерки за защита на домовете си и животните. Търсят се и дългосрочни решения за управление на популацията на мечки в региона.

В Румъния в района на Сибиу и въобще в Трансилвания зачестяват срещите и нападенията на мечки, които без колебание търсят храна в дворовете и дори в къщите на хората.

У нас в околностите на Централен Балкан положението се очертава напоследък като особено тревожно – мечките върлуват не само в околностите на Сопот, Карлово, Калофер, но и из троянските и тетевенските села. Прави впечатление, че тази година долната граница на походите им за храна слиза и до равнината – мечка бе забелязана дори в Ловеч, както и в луковитското село Ъглен.

Йото Пацов