П ореден случай на бродеща мечка в наш град.

Този път става въпрос за град Левски.

Животното е забелязано в землището на града, съобщиха от общината чрез страницата си във Фейсбук.

Животното е забелязано вчера, в местността Шаварна, в близост до стара помпена станция. Сигналът е подаден от жена около 18:10 часа, пише БТА.

От Община Левски се обръщат с призив към жителите към момента да ограничат посещенията си в местността, където е забелязана мечката. В случай, че я забележат, да не я провокират по никакъв начин – да не вдигат шум, да не я замерят с предмети, да не се опитват да си правят селфи.

Важно е незабавно да се подаде сигнал на тел. 112 с точното местоположение на животното.

