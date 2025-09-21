М ечка е забелязана в близост до Асеновград, твърди гражданин. Димитър Гологанов споделя за неочакваната среща в една от местните групи във Facebook.

Според поста на Гологанов, засечката с животното е станала на 19 септември около 21:30 ч. Той е пътувал с автомобил след Асеновата крепост в посока Лясково, когато е видял мечка да бяга по пътя, два завоя преди разклона за параклис „Свети Димитър“ и пътеката за връх Кутра. Животното е продължило да бяга още малко, преди рязко да се отклони в близката горичка и да изчезне от погледа му, предаде

Димитър Гологанов не е успял да заснеме мечката, тъй като е бил "доста шокиран". Въпреки това, той апелира към хората да бъдат внимателни, особено ако планират разходки в района рано сутрин или късно вечер, и да избягват да са сами. Той предполага, че причината за слизането на мечката толкова ниско може да се дължи на липса на достатъчно храна в по-високите части на планината.

Вижте и цялата публикация, споделена от мъжа:

"Здравейте! Пиша този пост с цел информираност. Вчера, 19.09, около 21:30 ч. вечерта, карайки нагоре след Асеновата крепост, забелязах мечка да бяга по пътя, два завоя преди разклона за "Св. Димитър". Тя продължи да бяга, явно уплашена, малко след разклона, където рязко сви към горичката и изчезна. Нямах възможност да я снимам, понеже бях доста шокиран. Затова бих искал да кажа да избягвате разходките рано сутрин или късно вечер нагоре, особено сами, понеже нямам идея дали няма отново да слезе толкова ниско. Явно нямат достатъчно храна и слизат толкова надолу, или нещо подобно. За всеки случай внимавайте и си имайте едно наум."

