Н ула мечки на хартия, 170 на терен: Хората в Севлиевско живеят в страх, след като мечка разкъса животни и се наложи евакуация на семейство, съобщава БгЛов.

Напрежението в селата около Севлиево ескалира до краен предел след зачестили нападения от мечки. Шокиращото разминаване между официалните данни и реалността разкрива сериозен проблем, след като се наложи спешна евакуация на възрастно семейство, нападнато от мечка в собствения си имот.

Евакуация

През последната седмица трудноподвижно семейство от махала Душевски колиби е било евакуирано, след като мечка е нахлула в двора им, разкъсвайки две кози и 40 кокошки. Заместник-кметът на Севлиево Красимира Йорданова потвърди, че е съществувал реален риск за живота на семейството, което е настанено временно в социален дом, докато проблемът бъде решен. Кметът на село Душево Добри Димитров също потвърди за многократни нападения в района, включително за инцидент, при който мечка е унищожила и 40 пъдпъдъка.

Местните жители споделят, че нападенията са масови. Таня от село Стоките разказа, че е понесла четири нападения в двора си от началото на май, при които са унищожени пчелните ѝ кошери. Тя заяви, че въпреки подадените сигнали до 112 не е получила нито лев обезщетение. Щетите в района са огромни – от унищожени овощни градини до преминати електрически огради.

Разминаване

Коренът на проблема се крие в методиката на преброяване. Според Иван Степанов, директор на Държавно ловно стопанство, те са преброили 170 мечки на територията на общината през пролетта. В същото време официалният мониторинг на Изпълнителната агенция по околна среда и водите (ИАОСВ), проведен по „модерна методика“, е отчел нула екземпляра. „Ние сме на терен, ние ежедневно сме сред животните и броим тези, които реално виждаме“, обясни Степанов, подчертавайки драстичното несъответствие.

След множество сигнали и реална заплаха за хората институциите са издали разрешително за отстрел на една проблемна мечка, която вече е отстранена. Степанов предупреди, че това е реактивно решение и призова да не се чака да има пострадал човек. Докато институциите обсъждат данните, хората в Севлиевско живеят в страх от следващо нападение.

Йото Пацов