Т азгодишната Нобелова лауреатка за мир – венецуелката Мария Корина Мачадо, предизвика вълна от дискусии по целия свят, в това число и у нас.

Причините са две. Първо, тя измести Доналд Тръмп от получаването на приза. Второ, тя хем е лидер на борбата за демокрация в родината си, хем харесва САЩ. Това е грях, който в Латинска Америка трудно се прощава.

Страсти

Мачадо още повече разпали страстите, като опита да ги потуши с жест – посвети Нобела си на Тръмп. А друг Нобелов лауреат, доста по-известен на света от нея - Адолфо Перес Ескивел от Аржентина, й написа гневно писмо, отекнало силно на континента. „След като получи съобщението, че си удостоена с Нобеловата награда за мир, ти я посвети на Тръмп. Агресорът на вашата страна, който лъже и обвинява Венецуела, че е наркотрафикант, лъжа, подобна на тази на Джордж Буш, който обвини Саддам Хюсеин, че притежава „оръжия за масово унищожение“. „Притеснявам се, че не посвети Нобеловата награда на твоя народ, а по-скоро на агресора във Венецуела. Мисля, Корина, че трябва да анализираш и да разбереш къде се намираш: ако си просто поредното зъбно колело в колониалната система на Съединените щати, подчинено на доминиращите им интереси, това никога не може да бъде за доброто на твоя народ“.

Истината е, че ако не бе боркиня срещу Мадуро, Мачадо нямаше да вземе този Нобел. Но така или иначе той вече е неин и е интересно дали ще отиде да го получи, защото от година е принудена да живее в нелегалност. Да, в нелегалност. През 21-ви век, в държава, която претендира, че е демокрация. Но не е. В знак на протест срещу Нобела Каракас през седмицата затвори официално посолството си в Осло.

Борба

Мария Корина Мачадо е смятана за критичка на президента Мадуро и символ на борбата срещу правителството на Венецуела.

Тя е специалист по индустриално инженерство, но от над 20 години се занимава основно с политика. Има специализация по финанси от престижен венецуелски университет и е завършила програма за световни лидери в Йейл.

Мачадо създава през 2012 г. партията „Венте Венецуела“, но не й се дава възможност да участва в президентските избори. Създава икономическа либерална програма и предлага опозиция на социализма в страната, въведен от Уго Чавес. В основата е свободният пазар, правовата държава и уважението към частната собственост. Тя обещава валутно стабилизиране чрез програма за публични и частни инвестиции в инфраструктурата, здравеопазването и образованието, за да се подобри живота на средната класа и да се намали бедността. Мария Корина иска приватизация на държавната петролна компания.

На 56 години тя е разведена и майка на три деца. През 2002 г. създава неправителствената организация Súmate (Присъедини се), посветена на изборната прозрачност и гражданското участие. Организацията събира близо 4 милиона подписа срещу референдума в подкрепа на Уго Чавес през 2002 г., който го бетонира във властта до смъртта му от рак през 2013 г.

Известност

През тези години Мачадо е депутатка – избрана с най-много гласове от всички нейни колеги. Участва в масови кампании срещу нарушенията на човешките права, поради което властта й отнема правото да заема обществени длъжности, а през 2023 г. върховният съд в страната отменя президентската й кандидатура. Въпреки това през октомври 2023 г. тя печели с 90 на сто от гласовете първичните избори на опозицията на президент. Това я превръща в основната и най-известна опозиционна фигура във Венецуела. Заради забраната на върховния съд тя не може да участва във вота, но подкрепя кандидатурата на Едмундо Гонсалес Урита и прави кампания в негова полза из страната. Нейни близки съратници са арестувани със скалъпени обвинения. През юли 2024 г. Мадуро отново печели изборите, като, както е известно, този резултат се оспорва не само от опозицията, която представя множество доказателства за фалшифициране на вота, но и от множество държави-членки на ООН.

Мачадо не се отчайва и организира десетки събрания, за да покаже отричането на изборния резултат. Арестите продължават. През септември 2024 г. Едмундо Гонсалес намира политическо убежище в Испания, а Мария Корина минава в нелегалност. Видяна е само на едно събиране през януари 2025 г. и веднага е арестувана. Оттогава няма информация за точното й местонахождение. Властите я обвиняват, че подготвя терористични актове.

Михайлина Димитрова