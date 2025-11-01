К расотата има много лица – а едно от най-интересните й измерения е интелектът. Зад блясъка на сцената и безупречния грим много от най-красивите жени на България крият любов към книгите.

Те четат, слушат, анализират и черпят вдъхновение от историите, които променят съдби. От философски размисли и криминални загадки до биографии на велики личности – книжният свят е тяхното лично убежище, в което се презареждат и откриват нови посоки.

Любов

Маги Сидерова признава, че няма много време за четене, защото животът й е доста динамичен, но е преоткрила слушането на електрони книги и често си пуска в колата. Една от най-емблематичните красавици на родната сцена намира вдъхновение в света на романтиката. Тя обича да слуша аудиокниги в Storytel, а последната, която я е грабнала, е „Любовницата на губернатора“ на Жозе Родригеш душ Сантуш. „По принцип си падам по сладникави, романтични истории. Харесва ми да чета за любов – не обичам фантастика и криминалета“, признава Маги с усмивка. За нея любовта в книгите е отражение на човешките чувства, които никога не губят актуалност.

Изпит

Мис България 2018 Теодора Мудева в момента се готви за държавен изпит и няма време за допълнителна литература. За Мудева книгите са част от ежедневието – не само като удоволствие, но и като инструмент за развитие. В момента тя е потопена в океана от учебници по право, подготвяйки се за държавни изпити. „Правото е огромен материал, но въпреки това намирам време за книги за личностно развитие. Последната, която ме остави без дъх, беше на Ружа Игнатова“, споделя тя. Следващата й голяма цел – дипломирането – е също толкова вдъхновяваща, колкото и историите, които обича да чете.

Мис Варна и екс Мис България - Елизабет Кравиц, е почитателка на трилъри и криминални сюжети. В момента чете „Атон“ на Франческо Фратини, а сред любимите й автори е Ричард Озман с книгата „Криминален клуб четвъртък“.„Още от малка гледах криминални филми с по-големия си брат – така се запалих по жанра. Обичам не толкова убийствата, колкото разследването“, разказва тя. Дори в забързаното си ежедневие намира време за четене – най-често когато пътува и няма интернет. „Книгата винаги е с мен“, казва тя.

Силикон

Мис Силикон Джулиана Гани препрочита Стивън Кинг. Носителка на титлата Мис Силикон, е най-големият му фен “ Прочела съм всяка негова книга!“, признава тя с ентусиазъм. Любимото й произведение е „Дългата разходка“, която е препрочела неколкократно. „Обожавам неговия стил – начинът, по който държи читателя в напрежение, е гениален“, допълва тя. За Джулиана книгите на Кинг са като пътуване в човешката психика – тъмно, но вълнуващо. Джулка споделя, че въпреки запълнената си програма намира време почти през ден да разгръща страниците на някоя книга. Актуалната носителка на титлата „Мис Силикон“ Елизабет Георгиев предпочита биографиите. Тя е прочела всичко за Стив Джобс, Тина Търнър и Джорджо Армани, а в момента е потънала в книга за „най-добрия агент на Сталин“. Обичам истории за истински хора, които са променили света – техният живот ме вдъхновява да вървя напред“, казва тя. В свободното си време миската харесва да си почива вкъщи в компанията на някоя интересна биография.

Необичайно

Мисис България Теа Нинова чете за женска сила и личностно развитие. Носителката на титлата Мисис България Теа Нинова не се ограничава в жанрове. „Обичам всичко, но напоследък ме вълнуват книги за жени и тяхната сила“, споделя тя. Сред любимите й е „Богат татко, беден татко“, която е препрочела няколко пъти. „Имам десет книги, които са като лични библии – винаги до мен, за да черпя мъдрост от тях“, разкрива Теа. За нея четенето е форма на вътрешен баланс и път към осъзнатостта. Мис Силикон и Кралица на красотата 2008 Гери Райчевска има необичаен вкус – обича басни, митове и легенди. Наскоро си е поръчала пълното издание на басните на Лафонтен, които препрочита с удоволствие. „В тях има толкова много житейска мъдрост“, казва тя. Освен това обича и книги за личностно развитие, които й помагат да запази хармония в забързаното ежедневие.

Тереза Палова – Лейди България 2025 с философска душа

Тереза Палова, носителка на титлата Лейди България, е влюбена в знанията. Тя чете философски книги и енциклопедии, особено на теми като животни и маркетинг. „Четенето за мен е начин да разширя хоризонтите си“, казва красивата дама, която учи графичен дизайн и ежедневно се вдъхновява от света на изкуството и мисълта.

Емоции

Модел на България 2026 Марая Владимирова – детската психология и силата на емоциите.

За Марая, книгите са не просто хоби, а част от бъдещата й професия. Тя изучава психология и се специализира в детската. „В момента чета книга за емоционалната интелигентност на децата. Вярвам, че всеки проблем на възрастните започва в детството“, споделя тя. Марая мечтае един ден да отвори център за работа с деца – място, където книгите и знанието да променят животи.

Вече е майка на три деца. Чете всякакви книги - харесва класически романи. „В момента чета една книга с история за Балета” споделя тя. Обича да чете хубави леки книги, не тежки истории. „На децата чета също много книги – обичат много „Пепеляшка“ и „Пипи Дългото чорапче“, така заспиват вечер – с приказка. Слушам книги и в колата, сега последно съм слушала „Клетниците“. С мъжа ми се смеем, че на плажа лятото все едно е сам, аз непрекъснато чета. Носителката на титлата Мисис България Виктория Джумпарова също приспива децата си с приказки. Тя не пропуска вечер, без да прочете нова история на сина си и дъщеря си. Венета Харизанова препрочита Дънов. „В момента чета книга за кармата и за смъртта“. Не гледа телевизия и я е заменила напълно с книгите. „От 15 години не гледам никаква телевизия“.

Мисис Баба пише за Софи Маринова

Носителката на титлата Мисис Баба Дони Василева описа в книга живота си.

Силна, емоционална и вдъхновяваща изповед, която показва, че зад всяка корона стои история. След като разказа историята си в “Животът, който ми се падна“, сега Дони е на път да напише биографична книга за Софи Маринова. Това не е първата творба в творчеството му“. „Дойде ми музата и се вдъхнових отново да пропиша. Първата ми книга – „Неслучайните случайности“, я написах за 20 дни на плажа в Сарафово“, казва Дони.

Гери Дончева пише за деца, Юлияна Дончева – за възрастни

Не една или две бивши носителки на титли „мис“ намират себе си в писането на книги. Популярната Гери Дончева например написа няколко книжки за деца с илюстрации. Бившата Мисис България Юлияна Дончева пък има зад гърба си вече 10 издадени книги. Самата тя казва, че обожава да чете всякаква литература.

*Автор: Василена Маринова