С трашно много пари са се изпрали през земеделието - през купуване на земя, казва председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите

Рентите в България, които се изплащат, наистина са икономически необосновани, когато говорим за приход от земеделие. Това заяви председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова.

"Изплащането на всяка цена на високи ренти доведе до икономическата ни невъзможност да посрещнем 4 поредни години такива, каквито са, защото те са факт - ние няма какво да направим. В голяма част от България напояване няма, тоест това е нещо имагинерно, което евентуално ще се случи, ако следващото или по-следващо правителство направи една дългосрочна политика, защото независимо какъв е планът в момента на министър Тахов – да, ето тази година не влязоха 350 милиона в земеделието", посочи пред БНР тя.

Радостина Жекова

Грешки

"Една част от нещата са наши грешки. Това, което се случва в момента на края на 2025 г., ще го нарека перфектна буря, т.е. много взети грешни решения, чисто икономически, от наша страна в последните няколко години", каза Жекова.

"Това, което Европейската комисия прокарва като политика вече втори, това ще е и трети програмен период след 2027 година, реално доведоха до състоянието, в което е европейският земеделец, не само българският", посочи тя.

По думите ѝ земеделието на България е било оставено в една ситуация, в която най-силният и този с най-многото пари да прави земеделие. "Земя на всяка цена" - това беше мотото в последните години, подчерта тя. Според нея страшно много пари са се изпрали през земеделието - през купуване на земя.

Промяна

Нямаме напояване, климатът е изключително тежък в момента, когато говорим за зърнопроизводство, няма алтернативни култури, описа ситуацията Радостина Жекова.

Според нея това, което реално може да се промени оттук насетне, е "да оставим на децата си бизнеса, който имаме, за да направим трето поколение земеделци". Ако ние държим този бизнес да съществува, ще трябва да се наложи да променим начина, по който мислим".

Това е национално богатство и ние като земеделци, спазвайки всички регламенти на Европейския съюз, сме длъжни да съхраним земята, категорична бе Жекова и добави: "Не можеш до безкрайност да наливаш в нея препарати и торове и да вадиш безкрайни добиви. Не става така".

"Очакваме да бъде създадена експертна група, в която ние официално да си внесем предложенията, които имаме. И да могат да бъдат обсъдени с всички заинтересовани страни", коментира тя.

За нея Законът за браншовите организации е Кутията на Пандора. "Трябва да кажем кой кой е в този сектор. Време е политиците да осъзнаят, че моментното удобство не е решение за нито един сектор и това не решава нито един проблем", казва Радостина Жекова.